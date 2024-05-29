Sony выпустит адаптер для подключения шлема PlayStation VR2 к ПК

Японская компания Sony разрабатывает специальный адаптер, с помощью которого можно будет подсоединить VR-шлем PlayStation VR2 (PS VR2) к компьютеру. Заявку на проверку соответствующего сертификата обнаружили в базе данных южнокорейского регулятора NRRA.

Впервые Sony начала рассматривать возможную совместимость PS VR2 с ПК в феврале 2024 года, однако тогда не было никакой информации о том, как это будет реализовано. Теперь же стало известно, что потребуется специальный адаптер, который в компании уже разработали. Появление заявки на сертификацию также может указывать на близкий анонс, хотя ранее Sony просто говорила о релизе в 2024 году. На данный момент неизвестны ни стоимость адаптера, ни его технические характеристики.

Ранее Bloomberg сообщило, что Sony могла остановить производство гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2, так как она не пользуется спросом. В издании связали провал VR-шлема со снижением интереса к метавселенным у пользователей и технологических компаний, а также с высокой ценой — PlayStation VR2 стоит в США $549 и требует для работы приставку PS5, которая обойдется еще в $499.

Как отечественные компании тестируют VR- и AR-технологии — в материале «Review. Телекоммуникации» «Бизнес пошел в виртуальность».

Евгений Федуненко