Opera встроила в браузер чат-бот Gemini от Google

Компания Opera добавила в свой браузер бесплатный чат-бот Gemini от Google. Он будет работать вместе с ранее появившейся в браузере нейросетью Aria.

Aria работает на архитектуре Opera multi-LLM Composer AI, позволяющей для выполнения задач использовать сразу несколько нейросетей. Пользователям не придется выбирать: после запроса система сама его проанализирует и направит подходящей нейросети. Gemini будет использоваться для генерации изображений на основе Imagen 2, а также как модель преобразования текста в речь.

Ранее браузер Opera добавил новую функцию «Сводка», благодаря которой пользователи смогут получить краткое содержание web-страниц. Также компания совместно с Asus Republic of Gamers объявила о запуске рассчитанного на геймеров браузера Opera GX ROG Edition — он интегрируется с Twitch и Discord, а также с системой управления световыми эффектами Asus Aura Sync.

Евгений Федуненко