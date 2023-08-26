Opera и Asus выпустили специальную игровую версию браузера Opera GX ROG Edition

Компания Opera и бренд Asus Republic of Gamers (ROG) объявили о запуске рассчитанного на геймеров браузера Opera GX ROG Edition — он интегрируется с Twitch и Discord, а также с системой управления световыми эффектами Asus Aura Sync. Помимо этого в браузере представлены эксклюзивный контент и тематические фоны в стиле других продуктов ROG.

Платформа Republic of Gamers объединяет настольные ПК, мониторы, ноутбуки, игровые консоли и другие устройства — вся продукция сделана в едином дизайне. Теперь пользователи Opera GX ROG Edition также смогут адаптировать браузер под фирменный стиль бренда ROG. Геймеры могут настроить браузер таким образом, чтобы он не потреблял много ресурсов во время игры. Благодаря функции Hot Tabs Killer можно закрыть самые требовательные к ресурсам вкладки, а GX Cleaner чистит ненужные файлы.

Ранее Opera выпустила браузер Opera One, в нем компания реализовала новые функции на основе встроенного искусственного интеллекта (ИИ). ИИ в браузере получил название Aria, он был разработан вместе с OpenAI и использует собственный движок Opera Composer AI в сочетании с GPT 3.5.

Евгений Федуненко