В интернет выложили схемы работы поискового алгоритма Google

В результате утечки в интернете оказались 2,5 тыс. страниц документации Google, касающейся работы ее поисковика. По мнению опрошенных The Verge экспертов, обнародованная информация позволяет усомниться в прозрачности работы поискового алгоритма компании.

В документе подробно описывается механизм ранжирования и анализа web-страниц с помощью данных от браузера Chrome, что противоречит заявлениям Google. Также поисковик отслеживает атрибуты авторства контента, что может влиять на показатель EEAT, используемый для оценки надежности источников информации,— это также не соответствует заявлениям Google.

В документе рассказывается, какие данные Google собирает с сайтов и как обрабатывает запросы на политические темы. По мнению SEO-эксперта Рэнда Фишкина, именно отсутствие ясности в поисковых алгоритмах Google способствовало развитию SEO-индустрии, основанной на предположениях и догадках. Google пока никак не прокомментировала утечку и подлинность документов.

О новом ИИ-помощнике Google — в материале «Ъ» «Google запускает агентов Astra».

Евгений Федуненко