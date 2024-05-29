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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости» сообщило о вопросах у особистов в зоне СВО к мужу Блиновской

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что муж блогера Елены Блиновской — Алексей Блиновский — не выполняет никаких задач в зоне боевых действий, куда он отправился в апреле 2023 года. По словам собеседника агентства, «у особистов много вопросов» к господину Блиновскому, поскольку он укрывается в подразделении и отказывается принимать участие в штурмах.

Алексей Блиновский

Алексей Блиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Блиновский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Источник агентства сообщил, что Алексей Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но затем передумал, так как узнал, что там его отправят участвовать в штурмовых боях. Сейчас он укрывается в подразделении, в котором был с самого начала своего участия в СВО.

«Не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу»,— рассказал источник «РИА Новости».

По его словам, перевестись в другое подразделение у Алексея Блиновского не получится из-за конфликта с начальством. В чем именно состоит конфликт, собеседник агентства не рассказал. Он отметил, что дела о самовольном оставлении части в отношении господина Блиновского не заведено.

Сегодня, 29 мая, утром Telegram-канал Shot со ссылкой на источник писал, что Алексей Блиновский покинул расположение части в Донецке. Его местоположение сейчас неизвестно. Позднее канал опубликовал видео полицейской машины, уезжающей из коттеджного поселка, в котором расположен дом Елены Блиновской. Некоторые источники Shot утверждают, что сейчас Алексей Блиновский переводится в другое подразделение, в связи с чем мог временно покинуть Донецкую народную республику. По данным канала, господин Блиновский станет пулеметчиком. До этого он занимался сборкой БПЛА для различных подразделений.

Telegram-канал Mash со ссылкой на сослуживцев господина Блиновского сообщал, что он покинул воинскую часть в ночь на понедельник, поскольку должен был давать показания по делу Елены Блиновской в Москве. По словам сослуживцев, до Москвы господин Блиновский не доехал. Следователи посчитали, что таким образом он пытался скрыться. В сообщении Mash отмечается, что в адрес Алексея Блиновского «нареканий за время службы» не было. По данным канала, он служит в 95-м мотострелковом полку. Сослуживцы отмечают, что господин Блиновский за свой счет снабжает полк дронами.

О том, что Алексей Блиновский отправился в зону боевых действий, в апреле сообщил «РИА Новости» его сослуживец — бывший адвокат Эльман Пашаев. Тогда господин Пашаев отмечал, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Сегодня, 29 мая, Эльман Пашаев сообщил «Известиям», «РИА Новости» и RTVI, что Алексей Блиновский находится «на передовой». Информацию о том, что господин Блиновский покинул зону СВО, Эльман Пашаев назвал «бредом». По его словам, следователи завершили проверку законности нахождения Алексея Блиновского на СВО и оставили его на службе. Ранее о проведении такой проверки сообщал Shot.

По данным Telegram-канала Brief, сам господин Пашаев сейчас находится в Москве, где посетил хирурга-стоматолога. В начале мая сообщалось, что Эльман Пашаев получил ранение в бою под Угледаром, после чего был отправлен в столичную больницу на лечение. Shot писал, что у Эльмана Пашаева ранение в поясницу, из-за него он не может ходить и вставать с кровати. Brief со ссылкой на неназванных военных блогеров пишет, что ранение экс-адвоката «оказалось царапиной», у него была диагностирована контузия.

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