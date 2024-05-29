Актера Алексея Панина (иноагент) внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина (объявлен иноагентом) и журналистку издания Sota (иноагент, деятельность признана нежелательной) Анну Лойко в перечень экстремистов и террористов, указано на сайте ведомства. Всего в список Росфинмониторинга включили 29 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Панин (признан иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Панин (признан иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении актера Алексея Панина (иноагент) было возбуждено в 2023 году. Он обвиняется в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). С просьбами проверить актера на возможные нарушения в СКР и Генпрокуратуру обращались глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.15 февраля Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера на два месяца. Алексей Панин (иноагент) с 2020 года проживает в Испании. В России ему грозит до семи лет лишения свободы. МВД России вновь объявило актера в розыск.

В ноябре 2023 года управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении редактора издания Sota (признано иноагентом) Анны Лойко по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным СМИ, поводом послужил материал Анны Лойко, размещенной несколько лет назад. В нем, по версии следствия, редактор оправдывает деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). В ноябре Анна Лойко была объявлена в розыск. По данной статье ей грозит до семи лет лишения свободы. Журналистка проживает за пределами России.

Александра Горошилова