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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело об оправдании терроризма против редактора Sota Анны Лойко

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении редактора издания Sota Анны Лойко по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Следствие рассматривает вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Лойко

Анна Лойко

Фото: соцсети Анны Лойко

Анна Лойко

Фото: соцсети Анны Лойко

По версии следствия, Анна Лойко, находясь в Москве, распространила в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в Российской Федерации террористической организации. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, журналистка несколько лет назад опубликовала статью с оправданием «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация).

Telegram-канал Sota сообщил, что утром 31 октября в московской квартире госпожи Лойко прошел обыск, «сейчас она находится в безопасности». Издание сообщило, что в СКР для допроса доставили мать редактора.

7 января 2021 года Sota опубликовало статью Анны Лойко об уголовных делах в отношении членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в России. По данным общества «Мемориал» (признано в РФ иностранным агентом и ликвидировано), фигурантами уголовных дел в РФ числятся 343 участника движения.

«Честно, не думала, что приветом от власти станет дело за статью, написанную мной в первые месяцы работы журналисткой. Терроризм я, конечно, никакой не оправдывала и с удовольствием изучу заключение экспертов, которые решили иначе. Мои статьи всегда были об одном — о том, как государство, обязанное защищать своих граждан, своих же граждан репрессирует»,— прокомментировала возбуждение уголовного дела госпожа Лойко (цитата по Sota).

Эрдни Кагалтынов

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