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Коммерсантъ FM
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Артем Дзюба покинул «Локомотив»

Футбольный клуб «Локомотив» сообщил об уходе 35-летнего нападающего Артема Дзюбы. Его контракт с клубом действовал до конца этого сезона с возможностью продления еще на год. В Российской премьер-лиге «Локомотив» занял четвертое место в сезоне 2023/2024.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе»,— сообщила пресс-служба клуба.

Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов, на его счету 161 гол в 422 матчах. В 2015–2022 годах играл за «Зенит». Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом России, получил два Кубка и четыре Суперкубка России, был капитаном команды. В 2023 году перешел в «Локомотив». На его счету 12 мячей и 9 голевых передач. Дзюба также играл за турецкий «Адана Демирспор», «Ростов», московский «Спартак», «Томь» и тульский «Арсенал». Забил 30 мячей за сборную России (повторил рекорд Александра Кержакова по этому показателю).

О прошедшем чемпионате России — в публикации «Ъ» «Интрига на пятерку».

Леонид Уварчев

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