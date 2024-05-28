Интрига на пятерку

Завершившийся в минувшую субботу чемпионат России, который был вторым целиком, от старта до финиша, прошедшим в условиях полной международной изоляции, порадовал приятным открытием. Оказывается, отечественное первенство может выгодно выделяться на фоне флагманских — то есть составляющих «большую пятерку» английского, испанского, итальянского, немецкого и французского — уровнем интриги и увлекательности борьбы в турнире. Впрочем, по большинству ключевых параметров, характеризующих притягательность и класс чемпионата, Российская премьер-лига (РПЛ), конечно, сильно отстает от континентальных лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последнем туре чемпионата России «Динамо» (в белой форме) и «Краснодар» бились за золото друг с другом, но заочно обе команды проиграли «Зениту»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В последнем туре чемпионата России «Динамо» (в белой форме) и «Краснодар» бились за золото друг с другом, но заочно обе команды проиграли «Зениту»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Чемпионы

В те уже далекие годы, когда Российская премьер-лига держалась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сразу вслед за «большой пятеркой», когда некоторые ее клубы обладали такими ресурсами, что могли сражаться с ней на трансферном рынке за игроков элитной категории, когда и в страшном сне невозможно было представить, что однажды Россию внезапно лишат всех международных соревнований, превратив в изгоя с кучей вызванных таких статусом скверных «побочных эффектов», была у нее одна приятная фишка.

Любой турнир проигрывает в привлекательности, если круг претендентов на золото в нем сужен до предела. Доминирование, даже если доминирует бренд великий, может наскучить.

Так вот, для «большой пятерки» оно было нормой. В Италии царил «Ювентус», в Германии — «Бавария», во Франции — ПСЖ, в Испании шла вечная схватка между «Реалом» и «Барселоной». В России же ситуация была прямо противоположная — настоящая чемпионская круговерть. В период с 2002 по 2018 год золото досталось пяти клубам: ЦСКА, «Спартаку», «Рубину», «Зениту» и «Локомотиву». И никто из них не смог задержаться на верхушке дольше, чем на следующий после взлета сезон. Потом следовала смена чемпиона.

Но нынче все перевернулось с ног на голову. Круговерть — это про «большую пятерку». Титулы в 2024 году сберегли в ней лишь французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити». В Испании, Италии и Германии — новые чемпионы: «Реал», «Интер» и «Байер». Немецкий прервал растянувшуюся больше чем на десять лет, череду триумфов «Баварии». При этом по-настоящему длинных серий больше ни у кого нет. Самая длинная — манчестерская — составляет четыре года. А вот в России — тот же чемпион, который был и в пяти предшествовавших нынешнему турнирах.

Но все-таки есть нюанс, слегка украшающий картину.

Этот чемпионат России, как ни крути, намекнул на то, что ранга безусловного гегемона «Зенит» можно лишить.

До золота он добрался в заключительном туре, почти что чудом. И если бы оно досталось кому-то из двух его конкурентов — «Динамо» или «Краснодару», никто бы особенно не удивился: заслуживали его не меньше.

Уровень конкуренции

Вот что точно должно быть предметом гордости РПЛ — это плотность ее таблицы, выражающаяся в отрыве того, кто возглавляет классификацию, от того, кто замыкает. Собственно, она иллюстрирует и плотность чемпионата в целом. Тут оба полюса взгляд ласкают. Занявший первое место «Зенит» не набрал и двух третей из стоявших на кону очков, занявший последнее место «Сочи» — почти 27% (см. справку). Во всех первенствах «большой пятерки» дистанция между чемпионом и аутсайдером куда значительнее. Правда, оговорка не помешает. Все-таки чемпионат России компактнее. В нем всего 16 клубов, а не 20, как в Англии, Испании и Италии, или 18 во Франции и Германии. То есть показатели «Сочи» корректнее сравнивать не с показателями финишировавшего в английском первенстве ниже всех «Шеффилд Юнайтед», а с расположившимся на 16-й позиции «Брентфордом». А у того аж на 23 очка больше.

Но все равно от ощущения вполне достойного уровня конкуренции в РПЛ деться было некуда. Причем достойного на всех этажах и во всех нишах.

Борьба за чемпионство вышла просто шикарной.

В «большой пятерке» единственным первенством с реальной «золотой гонкой» было английское. «Реал», «Байер», «Интер», ПСЖ обеспечили титулы с запасом, загодя. Но даже английское российскому в плане драматизма уступило на голову.

Тройная закрутка на финише — в принципе редчайший случай, а в РПЛ — еще и такая, что хорошие шансы есть у каждого из тех, кто внутри нее очутился.

Но и преследователи не так уж далеко: «Локомотив» — в трех очках от топ-тройки, «Спартак» — в шести, ЦСКА — в восьми. Раньше, до изоляции, это была бы кровавая драка за еврокубки. И в группе грандов постоянно происходили по ходу сезона какие-то метаморфозы, затруднявшие оценку расклада. Все разгонялись и спотыкались, спотыкались и разгонялись. А достаточно скромные итоговые позиции спартаковцев и армейцев как бы подчеркнули исключительную зыбкость российской иерархии: год назад оба клуба были призерами.

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В подвале таблицы тоже было весело. Вернее, подвалом эту ее зону даже называть как-то неправильно — слишком обширна. Кроме «Сочи», именно на классического безнадежного аутсайдера, кстати, в отличие от прошлогодних «Торпедо» и «Химок», строго говоря, не похожего, перед заключительным туром из высшего дивизиона никто не вылетел. А вылететь напрямую или угодить в стыковые матчи могли аж пять клубов. Не повезло больше всех «Балтике». Но ведь и про калининградцев, РПЛ покинувших, не скажешь, будто они свой сезон провалили. В конце концов, в чемпионате у них было несколько отличных матчей, а в Кубке страны — полноценный прорыв в виде выхода в финал. В нем «Балтика» 2 июня встретится с «Зенитом».

Градус сенсационности

Этот сезон — еще и сезон сюрпризов, добавляющих всякому чемпионату, и могучему, и рядовому, ценности и шарма, в том числе громких. В «большой пятерке» их было немало. В Германии — фантастический прыжок неуязвимого на внутреннем фронте «Байера», за которым разместился, оставивший «Баварию» с жалкой по ее меркам бронзой, вроде бы не претендовавший на что-то грандиозное «Штутгарт». В Италии — расцвет «Интера» вкупе с крахом такого же чудесного в сезоне прошлом «Наполи». В Испании — смелая и солидная игра выскочки «Жироны», которая позволила ей долго лидировать, а к финишной ленточке прийти третьей, опередив «Атлетико».

Но в РПЛ в этом плане тоже все было неплохо. В 2023 году «Динамо», еще недавно, до ухода тренера Сандро Шварца, казавшееся клубом жутко трендовым, с пришедшим на место немца Славишей Йокановичем, мучилось и никак не могло вернуть прежний лоск, рухнув в хвост первой десятки. Оказалось, что с назначенным на должность наставника Марцелом Личкой трендовость снова можно обрести. А в концовке чемпионата можно играть так, что золото уже будет представляться естественной, что ли, наградой за стильность и стабильность — до срыва в последнем туре.

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«Краснодар» — пример из той же серии. В 2023 году — шестое место и невыразительный футбол. В 2024-м — серебро, которое вполне могло превратиться в золото, если бы не шальной гол «Зенита» «Ростову». Ну или — такая версия тоже в ходу — если бы не увольнение тренера Владимира Ивича после зимнего перерыва. Примеры иного порядка тоже под рукой — спартаковские американские горки, спад «Ростова».

Зрелищность

Среди факторов, вносящих вклад в привлекательность чемпионата, естественно, высок «удельный вес» объема и эффективности атакующих действий, который проще и доступнее всего выразить количеством забитых в нем голов. В течение нескольких лет средняя результативность в российском первенстве, когда-то стыдная в сопоставлении с «большой пятеркой», потихоньку росла. А в предыдущем чемпионате случился настоящий термоядерный взрыв. Очередной подъем вышел громадным — на половинку гола. А средняя результативность зашкалила за отметку в три мяча, о которой прежде и мечтать не приходилось.

Сейчас она упала к тем же цифрам, которые были в 2022 году. Иными словами — просто вполне нормальным. 2,65 гола в среднем за игру — это больше, чем, к примеру, в Испании и Италии (см. справку). Отставание от Франции — крохотное, существенное — только от Англии и Германии.

Снижение средней результативности между тем легко объяснить. Многие клубы по-прежнему ставят на активную игру в атаке, на прессинг, а наглухо закрытых среди них практически не осталось. Но, возможно, мешала поражать ворота с прежней частотой как раз та самая плотность борьбы, общий уровень конкуренции.

С бомбардирами топ-класс в РПЛ, однако, точно по-прежнему все плохо. В нынешнем сезоне чаще всех в ней забивал зенитовец Матео Кассьерра.

Но его 21 гол — это так себе результат на фоне результатов ведущих бомбардиров «большой пятерки». А преследователи Кассьерры — динамовец Константин Тюкавин с краснодарцем Джоном Кордобой — отстали аж на шесть мячей.

Раньше все время возникал соблазн проверять жесткость корреляции результативности чемпионата России с его востребованностью у зрителей. А после мирового первенства 2018 года посещаемость его матчей, надо сказать, росла постоянно. Но потом соблазн утратил актуальность. Сначала посещаемость, уже заставлявшая верить, что «большая пятерка» вот-вот будет где-то рядышком, здорово пострадала от антикоронавирусных ограничений, а затем — буквально катастрофически — из-за внедрения ненавистного фанатам Fan ID, рухнув в 2023 году ниже отметки 10 тыс. зрителей на матче.

В этом сезоне положение с ней получше. Средняя посещаемость в РПЛ была близка к той, что лига фиксировала в 2022 году, до внедрения Fan ID. Судя по всему, идет нелегкий процесс привыкания к этому инструменту.

Финансовая устойчивость

У отстранения российского футбола, как ни парадоксально, точно было одно важное позитивное последствие, о котором, когда санкции накладывали, никто, кажется, не думал. Речь об оздоровлении финансовой ситуации в РПЛ.

В списке главных тем каждого сезона в ней не годы, а десятилетия непременно фигурировали чисто материальные трагедии и драмы, касающиеся того или иного клуба. Чуть ли не в каждом сезоне появлялись такие, которые из-за коммерческих проблем даже не рассчитывали выжить в элитном дивизионе. Какие-то из них потом исчезали — или в принципе, или в глубинах низших дивизионов. Перечень этих бедолаг разросся до такого размера, что между ними можно было бы устроить свой чемпионат, в котором «Сатурн» играл бы против «Амкара», «Алания» против «Москвы», а «Анжи» против «Тамбова». И как-то не верилось, что неприглядная российская футбольная особенность испарится.

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Но вот уже второй год она где-то прячется, нет даже информации о том, что в какой-то команде задерживают зарплату и игроки задержками так недовольны, что рассматривают вариант с забастовкой. А это ведь была обычная рутина. Откровенно неблагополучных клубов просто нет. И это обстоятельство компенсирует для тех, кто помнит времена погони за «большой пятеркой» в классификации UEFA, времена гигантских амбиций РПЛ, вероятное сожаление о том, что с точки зрения денежных возможностей «большая пятерка» на ее фоне, разумеется, унеслась в космос.

Разницу идеально иллюстрирует совокупная трансферная стоимость игроков лиг, согласно оценке Transfermarkt. У российского первенства она в 4,7 раза раза ниже, чем у наименее богатого среди чемпионатов-флагманов — французского (см. справку).

Поступления же гигантов европейского футбола, возглавляющих рейтинг Deloitte Money League, ранжирующего клубы по доходам,— «Реала», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Ливерпуля»,— таковы, что любой из них, поднапрягшись, мог бы на них содержать всю российскую лигу.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков

Средняя посещаемость матчей РПЛ за последние десять сезонов (чел.) 2014/15 10 151 2015/16 11 046 2016/17 11 415 2017/18 13 971 2018/19 16 817 2019/20* 17 285 2020/21 7 806 2021/22** 11 957 2022/23 9 426 2023/24 11 162 *По итогам первых 22 туров. **По итогам последних 11 туров.

Средняя результативность РПЛ за последние десять сезонов (голов за матч) 2014/15 2,55 2015/16 2,43 2016/17 2,45 2017/18 2,13 2018/19 2,25 2019/20 2,26 2020/21 2,43 2021/22 2,65 2022/23 3,04 2023/24 2,65

Средняя домашняя посещаемость клубов Российской премьер-лиги (тыс. чел.) Клуб 2022/23 2023/24 Изменение 1. «Зенит» 30,7 28,2 –2,5 2. «Краснодар» 19,2 23,6 +4,4 3. «Спартак» 10,9 15,3 +4,4 4. «Ростов» 7,2 12,8 +5,6 5. «Факел» 13,9 11,8 –2,1 6. «Балтика» — 11,2 — 7. «Динамо» 13,7 11,1 –2,6 8. ЦСКА 9,1 9,6 +0,5