Путин поручил направлять доходы от пошлин на импортное вино на развитие туризма

Президент России Владимир Путин поручил правительству направлять как минимум 50% доходов от повышения пошлин на импортное вино на финансирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

«Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство"»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение необходимо исполнить до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В материале указано, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в России создадут шесть федеральных круглогодичных курортов. Они будут находиться на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского морей и озера Байкал.

В августе 2023 года в России увеличили пошлину на импорт вина из недружественных стран до 20%, но не менее $1,5 за литр. До этого ее размер составлял от 10% до 12,5%. В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%.

О поставках вин в Россию — в материале «Ъ FM».

Петр Бузлаев