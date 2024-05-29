Советник украинского министра: ВСУ бьют Storm Shadow по РФ с разрешения Лондона

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак подтвердил получение разрешения Великобритании на применение ракет Storm Shadow для ударов по России. По его словам, Киев уже использует это разрешение для атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Storm Shadow

Фото: Lewis Joly / AP Storm Shadow

Фото: Lewis Joly / AP

«У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем»,— сказал господин Сак Bloomberg (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Украина создает свое оружие для нанесения ударов по России.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в начале мая заявил о праве Украины использовать западное оружие для ударов по России. МИД РФ выразил протест в связи с заявлением и заявил, что Москва может ответить ударами по британским военным объектам и технике как на территории Украины, так и за ее пределами.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. Призыв обсуждался на уровне министров иностранных дел Евросоюза. Ряд стран выступили против этой идеи. Кремль считает, что такие заявления провоцируют рост напряженности в регионе.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Бить или не бить».

Леонид Уварчев