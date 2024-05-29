В Райффайзенбанке с 10 июня станут недоступны исходящие платежи в долларах

Райффайзенбанк сообщил, что с 10 июня исходящие платежи в долларах будут недоступны из-за изменений требований банков-корреспондентов, осуществляющих переводы. Платежи, отправленные до 16:00 7 июня, проведут с учетом ранее введенных ограничений.

«К сожалению, мы не можем на это повлиять. Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка»,— говорится в пресс-релизе банка.

При оформлении перевода в «Райффайзен онлайн» с 1 июня будет действовать скидка в 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физлиц в долларах в другие банки. На входящие платежи в долларах ограничения вводить не будут.

«В течение последних двух лет Райффайзенбанк был вынужден поэтапно адаптировать свою политику исходящих платежей в долларах США, чтобы соответствовать меняющимся требованиям банков-корреспондентов и при этом сохранять возможность трансграничных расчетов в этой валюте»,— прокомментировали в кредитной организации.

Европейский центральный банк еще в марте 2023 года потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. На прошлой педеле Минфин США предупредил Raiffeisen о его возможном отключении от американской финансовой системы в связи со сделками банка, связанными с Россией. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль заявил, что в третьем квартале этого года компания начнет сокращать свой бизнес в России. С 1 июня Райффайзенбанк перестанет открывать накопительные счета и вклады.

Об угрозах США в адрес банка — в материале «Ъ FM» «Минфин пригрозил "дочкам"».

Лаура Кеффер