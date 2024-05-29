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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк перестанет открывать накопительные счета и вклады

Райффайзенбанк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам с 1 июня 2024 года. Это связано со снижением спроса на них, следует из сообщения финансовой организации. Уточняется, что счета, которые были открыты до 1 июня, будут действовать согласно договору.

«С 1 июня 2024 года Райффайзен Банк прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам "На ежедневный остаток", "К подписке" и "Ключевой". Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно. Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на данный вид продукта»,— говорится на сайте организации.

В сообщении отмечается, что все действующие вклады не будут пролонгироваться, их действие истечет согласно сроку окончания договора. Таким образом, с 3 июня Райффайзенбанк перестанет открывать вклады и накопительные счета для частных клиентов.

Накануне, 26 мая, Минфин США предупредил Raiffeisen о возможном отключении банка от американской финансовой системы в связи со сделками банка, связанными с Россией. Глава Raiffeisen Йоханн Штробль заявил, что в третьем квартале текущего года компания начнет сокращать свой бизнес в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин пригрозил "дочкам"».

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