Центрам занятости добавят душевности

C 2025 года начнут действовать новые регламенты работы центров занятости населения, следует из подготовленного Минтрудом проекта постановления правительства. Желающим получить пособие по безработице, пройти бесплатную профориентацию или найти работу со следующего года обещан индивидуальный подход, учитывающий их особенности и пожелания. В условиях постоянного сокращения уровня безработицы в РФ число клиентов таких центров в ближайшей перспективе, впрочем, вряд ли будет большим, и, по словам экспертов, индивидуальный подход сейчас нужно скорее применять не к безработным, а к работодателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минтруд намерен обновить регламенты работы центров занятости, детализировав их подход к обслуживанию населения. Ведомство опубликовало на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства «Об утверждении порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, порядка регистрации безработных граждан и правил определения органом службы занятости подходящей работы».

Как следует из документа, предлагается закрепить индивидуальный подход к поиску работы для клиентов центров занятости.

«При подборе работы будут учитываться наличие детей и предпочтительная с учетом этого форма занятости, расположение места работы, а для граждан с особыми заболеваниями — рекомендации по индивидуальной программе реабилитации или абилитации»,— пояснили “Ъ” в ведомстве.

Помимо этого, внедрение адресного подхода предполагает, что профилирование граждан, претендующих на их признание безработными, становится обязательным, это позволит лучше оценить профессиональные навыки и перспективы трудоустройства. По результатам профилирования сотрудники центра занятости должны будут предложить обратившемуся индивидуальный пошаговый план получения работы — он может включать курс по прохождению обучения, тренинг с психологом или подработку на период поиска постоянного места.

Как отмечает заместитель главы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, дальнейшая детализация работы центров занятости была ожидаема, так как требование создать для них нормативы содержалось в обновленной версии закона «О занятости в РФ», которая была принята в прошлом году. «Мы поддерживаем такие нововведения»,— добавил господин Шершуков.

Отметим, что востребованность нового индивидуального подхода гражданами как минимум в ближайшей перспективе может оказаться невысокой, поскольку уровень безработицы в РФ сокращается и число тех, кто ищет работу с помощью государства, снижается.

Так, к концу марта в органах службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 0,5 млн человек, из них 0,4 млн — имели статус безработного, в том числе 0,3 млн — получали пособие по безработице. За март центры занятости помогли трудоустроиться 47,2 тыс. человек, что на 27,6% меньше, чем было в марте 2023 года, это произошло из-за сокращения числа обратившихся.

Кроме того, центры занятости являются только одним из каналов трудоустройства, и далеко не самым популярным. По данным Росстата, в марте этого года только 22% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости, в то время как большинство (65%) безработных обращались за этим к друзьям, родственникам и знакомым.

Поэтому, как отмечает член совета «Конфедерации труда России» Павел Кудюкин, в нынешних условиях индивидуальный подход нужен уже не столько самим безработным, сколько работодателям, которые видят в центрах занятости источник персонала. «Поскольку мы теперь чаще говорим о проблеме дефицита кадров, чем о проблеме безработицы, новые подходы будут важны в первую очередь для компаний»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова