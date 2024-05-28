У правящей партии в ЮАР все упало, но еще не все пропало

В среду в Южно-Африканской Республике пройдут всеобщие выборы, которые заранее назвали переломным моментом в истории страны после падения режима апартеида. «Африканский национальный конгресс» (АНК) — партия Нельсона Манделы, побеждавшая каждый раз с 1994 года и с тех пор бессменно правившая в ЮАР, рискует впервые не дотянуть до 50% голосов, необходимых для единоличного правления. Причины растущего разочарования южноафриканцев — зашкаливающий уровень безработицы и уличного насилия, неудовлетворительная работа социальных служб, дикое расслоение общества и острый энергетический кризис. Единственной достойной альтернативой АНК вполне мог бы стать оппозиционный «Демократический альянс» (ДА), прекрасно проявивший себя в управлении Западно-Капской провинцией. Однако в ЮАР, где все воспринимается через призму расовой принадлежности, эта либеральная политическая сила, созданная около четверти века назад, так и не смогла изжить имидж «партии белых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонник «Африканского национального конгресса» отдыхает после предвыборного митинга партии в Йоханнесбурге

Фото: James Oatway / Reuters Сторонник «Африканского национального конгресса» отдыхает после предвыборного митинга партии в Йоханнесбурге

Фото: James Oatway / Reuters

Картина маслом

«Африканский национальный конгресс» был доминирующей политической силой Южной Африки с тех пор, как Нельсон Мандела и его соратники успешно демонтировали расистскую правовую систему, известную как апартеид. С момента первых демократических выборов в 1994 году и на всех последующих пяти — АНК неизменно получала большинство голосов и оставалась правящей партией.

Нельзя сказать, что после падения режима апартеида АНК просто почивал на лаврах — при Нельсоне Манделе и следующем президенте Табо Мбеки не все проблемы были решены, но уровень бедности в ЮАР снизился, люди получили доступ к лучшему жилью и медицинскому обслуживанию и в целом стали жить лучше. Однако годы правления следующего лидера Джейкоба Зумы (он занимал пост президента с 2009 по 2018 год), под руководством которого, согласно данным официального расследования, «АНК разрешал, поддерживал и способствовал коррупции», перечеркнули достигнутый прогресс. И заступивший в должность после господина Зумы Сирил Рамафоса мало что смог исправить.

В итоге к нынешним выборам Южная Африка подошла в весьма печальном состоянии.

Во-первых, ЮАР является страной с очень большим разрывом между богатством и бедностью. Коэффициент Джини, общепринятый в мире показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов внутри различных групп населения, составлял в 2010-2022 годах в стране 63 (для сравнения, в России, по данным World Bank, этот коэффициент составлял в 2020 году 36). То есть все последние годы 20% самых богатых жителей ЮАР получали почти 70% доходов, а беднейшие 40% — всего 7%.

Главным образом причиной такого неравенства была и остается безработица. По данным Всемирного банка, в ЮАР самый высокий уровень безработицы: работу в стране не может найти почти треть трудоспособного населения. Показатель среди молодежи 15-35 лет еще выше (а таких в 62-миллионной стране большинство): в 2023 году, по данным официальной статистики ЮАР, 44% жителей страны моложе 35 лет не работали и не учились.

Кроме того, страна всегда отличалась высоким уровнем преступности, и за последние годы уровень грабежей, изнасилований и убийств не снизился.

По данным национальной полиции, в последние три месяца в Южной Африке каждые 20 минут кого-то убивали и ежедневно насиловали по 130 женщин.

Венчали же эту мрачную картину веерные отключения электричества, участившиеся с марта 2022 года, из-за чего в феврале 2023 года власти даже вводили режим национального бедствия. Выправилась эта ситуация лишь в последние пару месяцев, но оппозиция сочла это предвыборным трюком, обвинив АНК в использовании дорогостоящих дизельных генераторов, лишь бы избиратели не сидели без электричества по десять часов в день в преддверии голосования.

Большинство, но поменьше

Согласно последнему опросу компании Victory Research для Фонда социальных исследований, на выборах в среду АНК может рассчитывать на 42,7% голосов. Ближайшие соперник — оппозиционный «Демократический альянс» — пользуется поддержкой 24,7% избирателей, а тройку лидеров замыкает новая Партия Умконто, созданная экс-президентом Зумой. Ей опросы сулят 12,2%.

Таким образом АНК будет по-прежнему обладать большинством в парламенте, которое, скорее всего, переизберет в президенты Сирила Рамафосу. Однако это большинство вряд ли дотянет до 50%, что вынудит правящую партию на создание коалиции. И, разумеется, такая ситуация подвигла АНК и господина Рамафосу удвоить усилия по привлечению порядком разочарованных избирателей обратно на свою сторону.

В мае президент подписал закон о страховании здоровья, предполагающий создание госфонда для покрытия расходов на здравоохранение всех граждан, многие из которых не имеют вообще никакого доступа к медицинскому обслуживанию.

Кроме того, южноафриканский лидер пообещал, что в течение двух лет в стране введут «пособие по базовому доходу» для безработных.

По некоторым подсчетам, выполнение этих двух предвыборных обещаний обойдется бюджету минимум в 320 млрд рандов ($17 млрд) в год, что потребует значительного повышения налогов. Неудивительно, что на фоне прежних, невыполненных обещаний АНК немалая часть избирателей вновь сочла эти меры популистскими и сложно осуществимыми.

Сам президент между тем смело заявил на предвыборном митинге АНК в Йоханнесбурге в минувшую субботу, что народ поддерживает его программу медицинского страхования, а против выступают лишь «некоторые привилегированные члены общества». Тогда же лидер ЮАР ловко сыграл и на поле своих политических соперников — партии господина Зумы и левой радикальной силы «Борцы за экономическую свободу», которые грозят оттянуть голоса от АНК. Он пообещал «ускорить земельную реформу и перераспределение земли», что уже было предвыборным обещаниями этих двух политических сил.

Цветом не вышли

На этом фоне самой достойной альтернативой АНК мог бы стать оппозиционный «Демократический альянс». С 2009 года эта либеральная и дружественная бизнесу партия возглавляет прибрежную Западно-Капскую провинцию (единственную в стране не под контролем АНК), включая город Кейптаун, и за прошедшие годы вполне доказала, что жизнь в ЮАР может быть другой. Так, благодаря усилиям местных властей в провинции только за последний год было создано 82 тыс. рабочих мест, благодаря чему регион сохранил самый низкий уровень безработицы по стране (21,4%) в первом квартале этого года.

«Если бы результаты правления были единственным критерием для голосования, то "Демократический альянс" должен был бы получить большинство в две трети голосов, а AНК — ничего. Но так не бывает»,— отметил местный политический аналитик Макс дю През в интервью британской газете The Telegraph.

С момента своего образования в 2000 году и по сей день ДА так и осталась партией, которую считали проводником интересов исключительно белых, азиатов и полукровок, вместе составляющих всего 18% населения ЮАР.

«Люди смотрят не только на расу, но и на компетентность, способность добиваться поставленных целей и выполнять поставленные задачи»,— убеждал на одном из предвыборных митингов лидер ДА Джон Стенхёйзен (к слову, белый).

Однако, судя по прогнозам, побороть привычку смотреть на все сквозь призму расовой принадлежности в ЮАР, где белое меньшинство когда-то угнетало черное большинство, этой политической силе пока так и не удалось.

Поэтому одним из главных для ЮАР остается вопрос о том, насколько сильно упадет поддержка АНК. От этого будет зависеть набор и число коалиционных партеров партии власти. Если по итогам голосования она наберет примерно 45% голосов, ей вполне поможет объединение с несколькими небольшими партиями — благо выбор тут богат: в общей сложности в бюллетенях значатся 52 политические силы. Если же поддержка АНК окажется ниже этой черты, то партии президента придется пойти на сотрудничество с более крупными партнерами и, соответственно, на более серьезные уступки.

Наталия Портякова