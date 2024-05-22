Арест после реконструкции

Мензелинский районный суд Татарстана на два месяца арестовал Энгеля Фаттахова по обвинению в получении взятки в размере 21,8 млн руб. В то время, когда он являлся главой Актанышского района Татарстана. Перед тем как во второй раз возглавить район, господин Фаттахов занимал должность заместителя премьер-министра — министра образования и науки Татарстана и был уволен по представлению прокуратуры. Должность главы района господин Фаттахов покинул в 2022 году добровольно, но также на фоне скандала. Обвинение в коррупции он отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энгель Фаттахов

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Энгель Фаттахов

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

В настоящее время Энгель Фаттахов занимает должность директора «Агрофирмы Чишма». Суд по избранию меры пресечения для экс-чиновника состоялся в соседнем Мензелинском районе, поскольку там находится межрайонный отдел Следственного комитета, который занимается расследованием. В зал суда обвиняемого доставили в наручниках. В ходе заседания господин Фаттахов заявил, что вину не признаёт.

По версии следствия, господин Фаттахов, будучи главой Актанышского района, получил взятку от представителя строительной фирмы за содействие в получении подряда на капитальный ремонт здания молодёжного центра «Яшьлек» в Актаныше стоимостью более 28 млн руб.

В СК полагают, что взятка была получена в виде реконструкции дома господина Фаттахова в селе Актаныш, которую оценили более чем в 21, 8 млн рублей. Адвокат Ольга Шелковникова не согласилась со следствием и просила для подзащитного более мягкую меру пресечения — домашний арест, залог или подписку о невыезде.

Суд принял во внимание доводы следователей (подозреваемый может скрыться, уничтожить документы и оказать воздействие на свидетелей) и арестовал господина Фаттахова на два месяца.

Капитальный ремонт здания молодёжного центра «Яшьлек» в Актаныше в 2021 году проводила архитектурная компания «Реновация», информация опубликована на её сайте. Заказчиком выступило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Общая площадь объекта — 706,1 кв. м. На вопрос корреспондента «Ъ-Казань» о том, какие работы выполнялись в рамках капитального ремонта, в компании бросили трубку.



Перед тем как возглавить агрофирму «Чишма», господин Фаттахов четыре года, с 2017 по 2022-й, возглавлял Актанышский район Татарстана. Должность главы он покинул на фоне скандала, когда неизвестные во второй раз спилили православный крест на местном кладбище. Ситуация вызвала широкий резонанс, пресс-служба главы Татарстана тогда опубликовала критические высказывания Рустама Минниханова в адрес главы района, после чего он написал заявление об увольнении. По фактам вандализма были заведены уголовные дела, впрочем, преступники, спилившие крест, так и не были найдены.

Энгель Фаттахов возглавлял район с 1997 по 2012 год, а затем вернулся на прежнее место из регионального кабинета министров, где занимал должность заместителя председателя правительства и министра образования и науки (с 2012 по 2017 год). Увольнение произошло по представлению прокуратуры на фоне скандала из-за преподавания родных языков. Ведомство выявило нарушения как в части преподавания русского языка, так и в части добровольности изучения других языков в школах республики.

Энгель Фаттахов родился 12 июня 1961 года в с. Чишма Актанышского района ТАССР. В 1983 году окончил аспирантуру в Казанском сельскохозяйственном институте по специальности «инженер-механик».

Зарина Акбирова