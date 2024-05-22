Экс-главу Актанышского района обвиняют в получении взятки виде реконструкции дома

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего депутата сельского поселения и совета Актамышского муниципального района. Мужчине инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Санкция по данной статье предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей, а максимальное – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет.

По версии следствия, в 2018–2020 годы подозреваемый, на тот момент являвшийся главой Актанышского муниципального района, получил от представителя строительной фирмы взятку в виде реконструкции своего дома в селе Актаныш стоимостью более 21,8 млн руб. Взятка была дана за содействие в заключении подрядных договоров на строительно-ремонтные работы на объектах, расположенных в районе, и их своевременную оплату. В частности, речь идёт о капитальном ремонте здания молодёжного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 млн руб.

В сообщении пресс-службы не упоминается имя подозреваемого, однако в 2018-2020 годах Актанышский район возглавлял Энгель Фаттахов. До того как возглавить район в 2017 году, господин Фаттахов являлся заместителем премьер-министра, министром образования и науки Республики Татарстан с 2013 по 2017 годы.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с УЭБиПК МВД по РТ, говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

В ближайшее время следствие планирует обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ожидается, что мера пресечения будет избираться сегодня.

«Ъ-Казань»

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