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Мензелинский районный суд на два месяца арестовал Энгеля Фаттахова

Энгель Фаттахов арестован на два месяца, такое решение принял Мензелинский районный суд.

По версии следствия, в 2018–2020 годы Фаттахов, будучи главой Актанышского района, получил взятку за содействие в заключении подрядных договоров на строительно-ремонтные работы (капитальный ремонт молодежного центра «Яшлек»). Взятка была получена в виде реконструкции дома Фаттахова в селе Актаныш стоимостью более 21,8 млн руб.

Энгель Фаттахов занимал должности заместителя премьер-министра, министра образования и науки Татарстана в 2012-2017 годах, главы Актанышского района с 2017 по 2022 год. Обе должности чиновник покинул на фоне скандалов.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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