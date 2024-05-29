Самокат на самовыкат

Начавшийся сезон проката самокатов вызвал у граждан очередную волну негатива в отношении этого вида транспорта. Недавний опрос SuperJob показал, что 21% москвичей предлагают запретить передвигаться на самокате в центре города, в Санкт-Петербурге так ответил 31%. Между тем законодатели не спешат устанавливать четкие правила использования средств индивидуальной мобильности, включая самокаты и гироскутеры. Только 27 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламентариям принять в первом чтении проект закона о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для пользователей сервисов кикшеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Андрианова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дарья Андрианова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В мире самокаты нередко регулируются на местном уровне, регионов или городов. Но российские местные власти пошли по другому пути – давления на бизнес, чтобы он сам решил проблему. Так, в Санкт-Петербурге начали массово увозить на штрафстоянки самокаты: уже к 19 мая, сообщали местные СМИ, с парковок было эвакуировано более 6 тыс. самокатов.

Такие меры однозначно ведут к потерям для кикшеринговых компаний. Однако воспользоваться опытом коллег из каршеринга, целиком перекладывающих штрафы и простои на водителей, кикшеринг вряд ли сможет. Ответственность водителей автомобилей на дороге выше, как и их готовность заплатить за нарушение правил. Пользователи электросамокатов в таком случае просто перестали бы использовать сервисы.

Логичным решением выглядит выработка алгоритмов, запрещающих пользователям оставлять самокаты вне парковок. Но в крупных городах в условиях некорректной работы геолокации, особенно сейчас, на фоне защиты от беспилотников, это почти нереальная задача. Сами сервисы признавались, что в ряде случаев именно по этой причине позволяли пользователям оставлять самокаты за пределами разрешенных зон. Высокотехнологичных решений тоже не нашлось. Кикшеринг пытался бороться с ездой на самокатах вдвоем, внедряя новые разработки, в том числе с использованием искусственного интеллекта – например, Whoosh в Санкт-Петербурге. Но это не помогло: на улицах по-прежнему полно тех, кто ездит на электросамокатах вдвоем и даже втроем.

Рынок оказался в тупике. С одной стороны, проблема нарушений пользователей электросамокатов становится все острее, с другой — власти регионов явно не хотят брать решение в свои руки, ожидая, что кикшеринг, чьи доходы оказываются под угрозой, сам найдет способы контроля. Но пока очевидных и реалистичных механизмов не просматривается. Так что, вполне возможно, ответственность на уровне ПДД – хорошая идея. Вопрос в том, насколько эффективно за ней будут следить. В конце концов, насколько часто вас штрафовали за переход дороги в неположенном месте? А ведь положено.