Uber заказали к суду

Водители лондонских кэбов подали к Uber иск на $313 млн. В документе владельцы такси утверждают, что британские власти в 2012 году неправомерно выдали американскому сервису лицензию на работу. Как пишет Financial Times, коллективная претензия объединяет свыше 10 тыс. владельцев кэбов, которые утверждают, что шеринговый сервис отбирает у них бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В 2018 году британские таксисты уже обвиняли Uber в том, что он ввел в заблуждение представителей транспортного регулятора насчет того, как работает его операционная система. После долгих тяжб сервис стал расценивать водителей как наемных сотрудников и предоставлять им пенсии и отпускные. С ростом цен популярность кэбов продолжает падать, впрочем, и Uber тоже вызывает вопросы у британцев, рассказала “Ъ FM” основательница образовательного агентства Bruton Lloyd Анна Куницына, которая живет в Лондоне:

«Кэбы не сравнить ни с чем, их все обожают. Во-первых, это самое удобное такси во всем мире: они просторные, высокие, там свободно помещаются пять человек, и водители знают весь Лондон наизусть. Туристы, конечно, его заказывают. Многие люди, которые работают в центре, тоже их предпочитают, потому что это самый быстрый способ перемещения и удобнее, чем рыться в приложении, думать, где этот Uber остановится. Менее состоятельным людям это, конечно, не по карману. За вечернюю поездку от метро до дома, которая длится от пяти до десяти минут, на Uber можно заплатить 9 фунтов, а на black cab — до 25 фунтов в зависимости от того, насколько загружена дорога.

Конечно, когда Uber только появился, все были страшно рады, тогда этот сервис был в разы дешевле такси, сейчас это уже не так. Потом стали вылезать всякие проблемы, запаниковали водители black cab, потому что они работают на себя, за ними нет большой корпорации. И вдруг приходит какая-то американская компания: ни комфорта, ни стандарта качества, ни безопасности.

Проходили целые манифестации. Была такая история, что им не продлевали лицензию в Лондоне, и они просто использовали выданное в другом городе разрешение, это им никак не мешало работать. Сейчас история с иском — это все то же противостояние, кэбмены пытаются бороться, что вполне естественно, тем более все цены растут. Во время пандемии COVID-19 у них вообще не было работы. Для этого судебного процесса они наняли большую юридическую компанию. Однако отношение людей таково, что уже нужно принять то, что мы живем в новом формате, тем более black cab доступны в Лондоне. Если вы живете в пригороде, в каком-то зеленом районе, то там только Uber».

Британские власти отказывались продлевать лицензию Uber не один раз. В 2017-м, например, основанием стали проблемы с безопасностью поездок. Текущее разрешение истекает через полгода. Сам сервис пытается привлечь оппонентов на свою сторону: недавно в его приложении появилась опция вызова черных такси. СМИ пишут, что во время пандемии из-за недостатка заказов многие владельцы кэбов и сами регистрировались в Uber.

Их судебный иск вряд ли можно считать перспективным, заметила партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Это не антимонопольное разбирательство, когда регулятор карает компанию за злоупотребление, а гражданский иск. Потерпевшая сторона самостоятельно оценивает свои убытки. Но я почти уверена, что вряд ли с Uber взыщут не то чтобы $313 млн, а в принципе какие-то суммы. Здесь нет доказанного демпинга. Но это еще одно объявление войны, а, значит, Uber будет идти навстречу.

Вместе с тем этот спор интересен тем, что это доведение до судебной инстанции вопросов о гиг-экономике, потому что она дает конкурентные преимущества, причем вроде как справедливо, но классический рынок этим не очень доволен. И это точно зависит от подхода к конкурентному праву.

Я бы говорила о таком антитрасте американского типа, когда выживает сильнейший, и более социально ориентированном конкурентом праве Европы, в том числе и Великобритании. В чем особенность этой истории? Что конечный потребитель-то не страдает, от Uber он получает только преимущества. Поэтому здесь вопрос: должен ли регулятор вмешиваться и защищать малый и средний бизнес, который де-факто менее эффективен».

Минтранс Великобритании отмечает, что число лицензированных водителей такси упало до минимума с 2015 года. После пандемии COVID-19 рынок восстановился незначительно, при этом спрос на аренду частных автомобилей обновляет рекорды. Кризис, однако, наметился и в индустрии шеринга, пояснил директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Александр Чулок:

«Рано делать вывод, кто победил. В ближайшие годы мы увидим сильную конкуренцию этих систем. Компании монополизировали право быть посредниками между, например, владельцами недвижимости и теми, кто хочет снять дом, теми, кто хочет переместиться из точки А в точку Б, и теми, кто может такую услугу предоставить. Это действительно фундаментальная трансформация.

Не надо сбрасывать со счетом и традиционные бизнес-модели. Прозорливые и владельцы, и акционеры, и управляющие стали вкладываться в соответствующие формы и стартапы часто для того, чтобы их просто придушить либо диверсифицировать бизнес. Многие производители автомобилей стали предоставлять, например, их по подписке. В авиации многие компании предоставляют уже услуги под ключ не только для владения, а для пользования. С другой стороны, шеринговые компании, которые начинались как простые цифровые сервисы, вынуждены вкладываться в маркетинг и учитывать Трудовой кодекс. Это касается и кик-шеринга, и, например, фудшеринга.

Я думаю, что в конечном итоге нас ждет конвергенция, когда различные компании станут использовать разные бизнес-модели, как колоду карт.

Я вообще бы посмотрел шире, какая экономическая составляющая будет в ближайшие десять лет. Может быть, и экономика доверия, и экономика данных, и цифровая экономика. Совместное потребление — это только часть большого ландшафта, который будет разворачиваться».

По подсчетам S&P Global Market, с 2016 года Uber показывал убытки, но после проведения IPO в 2019-м начал их сокращать. Процесс затормозила пандемия, в итоге к концу 2022-го совокупный объем операционных убытков превысил $30 млрд. В 2023-м впервые после выхода на бирже сервис закончил год с прибылью почти в $2 млрд.

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Елизавета Скобцова