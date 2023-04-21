«Яндекс» высадил Uber

Американский Uber полностью покинула российский рынок спустя пять лет после создания СП по заказу такси с «Яндексом». Российская компания выкупила остававшиеся у Uber 29% в «Яндекс.Такси» за $702,5 млн, с дисконтом в 60% к сделанной в 2021 году оценке доли. Uber могла торопиться реализовать актив, опасаясь ужесточения условий продажи, а «Яндекс» таким образом консолидировал направление с ежегодным ростом оборотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе «Яндекс.Такси», включающую сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов, сообщила 21 апреля российская компания.

Uber владела 29% в «Яндекс.Такси», стоимость сделки — $702,5 млн. Как отметили в «Яндексе», приобретение завершает консолидацию ridetech- и foodtech-направлений.

Ранее «Яндекс» уже выкупил у Uber доли в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Доставке», а также в направлении беспилотных автомобилей и роботов-курьеров. В «Яндексе» подчеркнули, что изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров.

«Яндекс» и Uber объявили о создании совместного предприятия в сфере онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в феврале 2018 года. Стороны вложили в компанию $225 млн и $100 млн соответственно, около 59,3% бизнеса получил «Яндекс», 36,9% — Uber, а 3,8% — менеджмент.

В 2021 году «Яндекс» увеличил пакет до 71% и получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене в диапазоне $1,8–2 млрд. Таким образом, последняя сделка закрыта с дисконтом около 60% к нижней границе объявленного диапазона.

Дисконт в 50% входит в число условий согласования сделок по продаже активов иностранцами при рассмотрении сделок на комиссии по контролю за иностранными инвестициями, говорили консультанты по M&A.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что дисконт мог учитывать и потенциальное обсуждаемое ужесточение требований к продаже активов для инвесторов из недружественных стран — к примеру, участие в выплате разового сбора в бюджет. Потому стимулы закрыть сделку быстрее могли быть у обеих сторон, отмечает он. Совместное предприятие «Яндекса» и Uber MLU B.V. зарегистрировано в Нидерландах. Партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак говорит, что если сделка и расчеты происходят между структурами в Нидерландах, то препятствий для перечисления денег не должно быть.

Аналитик Газпромбанка Сергей Либин отмечает, что еще в марте 2022 года стало известно о планах Uber как можно быстрее выйти из бизнеса с «Яндексом». Несмотря на дисконт к исходной цене, Uber получит деньги за долю и уйдет с рынка, где в последние годы вряд ли активно участвовала, полагает он.

Независимый аналитик сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимир Беспалов считает, что оценка доли Uber в $1,8–2 млрд руб. в текущих условиях просто «потеряла актуальность». Для «Яндекса», по его словам, она привлекательна, так как сервис заказа такси «отличает сочетание роста оборотов и рентабельности».

Ridetech-направление, включающее сервис заказа такси, «Яндекс.Драйв» и аренду самокатов, в 2022 году было вторым по объему выручки с долей 21% в структуре доходов всего «Яндекса», следует из презентации компании. За год выручка сегмента выросла на 43%, до 121,9 млрд руб. Число поездок на такси в четвертом квартале 2022 года увеличилось на 17% год к году, количество активных пользователей «Яндекс.Go» в месяц на конец года оценивалось в 40,2 млн человек.

Глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус отмечает, что совместное предприятие с Uber позволило «Яндексу» улучшить собственный сервис по заказу такси через доступ к технологиям американской компании. Но «в сложившейся за последний год ситуации» компаниям из недружественных стран «не следует иметь доступ к российским информационным системам даже из сектора легкового такси», считает эксперт.

По словам Сергея Либина, «Яндекс» остается фактически единственным крупным игроком на рынке такси и «может управлять бизнесом без оглядки на конкурентов».

Но, продолжает он, резких изменений в тарифной политике ждать не стоит, учитывая произошедший рост цен на такси в 2022 году, в котором уже было заложено удорожание автомобилей.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая