Челябинский регоператор ТКО после субботников вывез с улиц 53 тыс. мешков

В апреле челябинский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Центр коммунального сервиса» принял заявки на вывоз с улиц 64 тыс. собранных на придомовых территориях мешков с уличным сметом от управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Из них уже вывезено 53 тыс., еще 11 тыс. планируется транспортировать в ближайшее время, сообщают в ЦКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Центр коммунального сервиса» Фото: Пресс-служба компании «Центр коммунального сервиса»

«По состоянию на 2 мая общий объем собранного уличного смета оценивается в 7,7 млн литров. Для вывоза такого количества отходов мусоровозам предстоит сделать 150 рейсов на объекты обработки и захоронения»,— комментируют в компании.

Большая часть сезонного мусора из областного центра. Лидер среди районов Челябинска — Курчатовский (более 11 тыс. собранных мешков), далее следуют Тракторозаводский (7,9 тыс.) и Ленинский (7,6 тыс.). В Магнитогорске собрано 7,6 тыс. мешков.

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Артур Якушко