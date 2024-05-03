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Коммерсантъ FM
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Пермь больше не катит

Городские власти намерены эвакуировать на штрафстоянку брошенные велосипеды и самокаты

В Перми получил развитие принципиальный конфликт городских властей и кикшеринговых сервисов. Ранее чиновники фактически запретили оставлять электросамокаты на стоянке в центре города. После этого прокатные операторы заменили самокаты на электровелосипеды. Теперь чиновники объявили, что будут эвакуировать на штрафстоянку любое «бесконтрольное средство передвижения». Компания-оператор Whoosh утверждает, что «круглосуточно» отслеживает расположение прокатных самокатов и велосипедов, а затем штрафует и блокирует нарушителей. Однако в городской думе предлагают кикшеринговым сервисам «взять паузу на сезон» и подготовить «взаимовыгодные предложения о сотрудничестве».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Администрация Перми опубликовала проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения». Он предусматривает принудительную эвакуацию велосипедов, скутеров, мопедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), «бесконтрольно» оставленных на улицах города, а также штрафы для их владельцев. Постановление распространяется и на транспорт, принадлежащий шеринговым сервисам.

Законодательный акт — продолжение конфликта между властями Перми и сервисами кикшеринга.

В марте депутаты городской думы разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном районе Перми не было предусмотрено пунктов размещения для средств индивидуальной мобильности. С началом прокатного сезона на городские штрафстоянки начали вывозить самокаты, оставленные в нарушение новых правил. Только с 5 по 7 апреля там оказалось 532 средства индивидуальной мобильности, притом что весь парк СИМ-шерингов в Перми оценивается в 2 тыс. единиц. Стоимость принудительной эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а день нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 руб. Вчера в мэрии сообщили “Ъ”, что владельцы «лишь частично» выкупили свои самокаты.

На прошлой неделе кикшеринг Whoosh запустил в городе прокат электровелосипедов. Вчера чиновники заявили, что за первые несколько дней зафиксировали их неправомерное размещение «на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, остановочных пунктах и других местах, ограничивающих свободное перемещение горожан». В городской администрации это посчитали недопустимым: «Припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров, безопасности дорожного движения». В мэрии заявили, что электровелосипеды относятся к СИМ, поэтому их «бесконтрольное оставление» также закончится принудительной эвакуацией на штрафстоянки — по тем же расценкам, что и для электросамокатов.

Кикшеринг Whoosh с замечаниями не согласился и заявил, что внимательно следит за порядком на парковках. Пресс-секретарь компании Денис Балакирев заявил, что сервисные команды круглосуточно перемещаются по городу, убирая СИМ. Он подчеркнул, что пользовательское соглашение предусматривает наказание за такие случаи: «За оставление вне парковки положен штраф, при системном повторении нарушений — блокировка аккаунта».

Юрист и управляющий партнер G&K Finance and Law Андрей Гонта считает, что постановление Пермской гордумы не нарушает права пользователей СИМ и не противоречит федеральному законодательству, поскольку вопрос находится в ведении органа местного самоуправления.

«Скорее всего, шеринговые организации должны будут согласовать с муниципалитетом новые места для стоянки СИМ — с обеспечением разметки специально выделенных зон и их комплексного обслуживания»,— подчеркнул господин Гонта. Вместе с тем он указал на возможные проблемы с эвакуацией и возвратом транспортного средства, которое находится в личной собственности человека, а не компании. Возврат СИМ должен производиться только при предъявлении документов, подтверждающих право собственности, говорит юрист.

С 1 мая в Санкт-Петербурге усилился контроль за электросамокатами и другими СИМ

Депутат Пермской думы Алексей Овчинников («Новые люди») считает постановление вполне обоснованным: «За неделю мы увидели, что пользователи кикшеринговых услуг продолжают нарушение правил благоустройства вне зависимости от того, самокат это, велосипед или что-то другое». Он подчеркнул, что проект постановления администрации, скорее всего, будет принят, и тогда шерингам придется взять паузу до следующего сезона: «За этот период кикшеринговые компании смогут проанализировать все требования и подготовить взаимовыгодные предложения по сотрудничеству с городом, чтобы интересы всех сторон были учтены».

Анастасия Леонтьева, Пермь

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