Петербург открыл сезон слежки за самокатчиками

С 1 мая в Санкт-Петербурге усилился контроль за электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Нарушения их водителей теперь фиксируют пешие инспекторы Городского центра управления парковками (ГЦУП). Сотрудники ГЦУПа фотографируют нарушителей и направляют информацию кикшеринговым операторам, чтобы те штрафовали ездоков в рамках договора оферты. Компании инициативу поддержали, но экспертов возмущает, что новая система контроля прокатных самокатов вводится за государственный счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Штатные инспекторы ГЦУПа начали работать в Санкт-Петербурге еще в прошлом году — для контроля платной парковки. Но с 1 мая в их обязанности добавилась фиксация нарушений пользователей СИМ.

Как пояснили “Ъ” в городском комитете по транспорту, инспекторы будут отслеживать езду вдвоем на арендованном самокате, пересечение пешеходного перехода без спешивания, парковку на тротуарах с перегораживанием прохода пешеходам.

Записав время и место нарушения, инспекторы будут отправлять данные в кикшеринговые компании. Те определят, кто управлял самокатом, а затем привлекут пользователей-нарушителей к ответственности в рамках договора оферты. Также нарушения будут фиксировать автоматические передвижные комплексы фото- и видеофиксации «Дозор» и «Паркон». В перспективе петербуржские чиновники планируют задействовать в наблюдении за самокатчиками и уличные камеры системы «Безопасный город».

Кикшеринговые компании рассказали “Ъ”, что прорабатывают механику обмена информацией с комитетом по транспорту и ГЦУПом. «Работа с нарушениями будет вестись в стандартном режиме. При наличии фото- или видеоподтверждения мы будем определять нарушителя и выставлять штраф или блокировать аккаунт в зависимости от нарушения и в соответствии с офертой»,— пояснили в Whoosh. «Юрент» добавил, что у них есть выделенная линия поддержки, куда любой желающий может сообщить о нарушениях. «Сервис уже начал применять санкции, штрафы приходят в приложении,— рассказали в компании.— За езду двух и более человек на одном самокате пользователей ожидает штраф 800 руб. и блокировка аккаунта, за парковку в неположенном месте — 500 руб., за передачу аккаунта другому лицу, в том числе несовершеннолетнему,— также блокировка».

С начала сезона в Москве и Петербурге выявлено более 25 тыс. нарушений, подчеркивает «Юрент».

Привлечение пеших инспекторов к фиксации нарушений повысит сознательность пользователей СИМ и откроет новые возможности контроля за соблюдением правил, считает исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес. При этом эксперт отмечает важность сохранения в городе электросамокатов — «удобного и экологичного вида транспорта, который со временем становится все более востребованным». Однако член Общественной палаты РФ Александр Холодов считает проект контроля нецелевым использованием бюджетных средств. «Если Whoosh, "Яндекс" или "Юрент" хотят оштрафовать пользователей за нарушение своих правил пользования СИМ в рамках оферты, то они должны сами нанимать инспекторов, а не делать это за государственный счет. Это не госштрафы ГИБДД — это штрафные санкции по договору между пользователем и компанией, деньги от которых остаются на счетах кикшеринговых сервисов»,— обращает внимание господин Холодов.

Напомним, что в 2023 году аварийность с СИМ выросла втрое (за 2024 год статистики еще нет). Правительство с целью снижения аварийности приняло «дорожную карту», где предусмотрены разработка и принятие поправок к КоАП (ужесточение наказания для нарушителей), ПДД и к закону «Об организации дорожного движения». Ни один из документов еще не принят, поэтому регионы вместе с кикшеринговыми компаниями вводят ограничения в рамках существующих полномочий. Московские власти, к примеру, методично расширяют список зон, где скорость кикшеринговых СИМ автоматически замедляется до 5–15 км/ч. Власти Санкт-Петербурга недавно обновили соглашение с кикшеринговыми компаниями, добавив запрет на размещение СИМ в парке 300-летия города и их использование в Петродворцовом районе. В Перми администрация разрешила оставлять самокаты только на специальных велопарковках, а транспорт нарушителей начали вывозить на штрафстоянки. В Екатеринбурге также рассматривается вопрос о расширении «медленных зон». Еще в городе рассматривают идею запрета использования СИМ на территории школ и в радиусе 300 м вокруг.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург