Курган подождет мэра до осени

Депутаты Курганской гордумы в четверг утвердили отставку временно исполняющей обязанности главы города Юлии Гурьяновой, которая занимала этот пост менее недели. Новым врио мэра стал первый замглавы города Антон Науменко, назначенный на эту должность всего два дня назад. Между тем конкурс на должность постоянного градоначальника не состоялся из-за нехватки кандидатов, и теперь мэра сможет утвердить только новая гордума, которую изберут в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко

Фото: @kurgancityru Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко

Фото: @kurgancityru

На внеочередном заседании Курганской гордумы 2 мая депутаты удовлетворили заявление врио мэра Юлии Гурьяновой о досрочном сложении полномочий и утвердили новым врио Антона Науменко. На пост первого замглавы города он был назначен 30 апреля, а до этого руководил управлением по обеспечению деятельности правительства Курганской области. Как заявил, представляя кандидата, председатель гордумы Игорь Прозоров, господин Науменко хорошо зарекомендовал себя во время паводка: «Все знают и видели его работу по укреплению дамбы. Учитывая управленческий и административно-хозяйственный опыт Антона Анатольевича, я уверен, что его работа на должности временно исполняющего полномочия главы города будет конструктивной и пойдет на пользу городу».

Господин Прозоров также поблагодарил Юлию Гурьянову, которая «в непростое для города время временно исполняла полномочия главы города, в паводок участвовала в эвакуационных мероприятиях, а сейчас работает с муниципальными комиссиями, которые занимаются обработкой заявлений пострадавших». Госпожа Гурьянова вернется на пост заместителя главы города, директора департамента социальной политики горадминистрации.

Юлия Гурьянова исполняла обязанности мэра с 27 апреля, когда с этой должности по собственному желанию ушла Анастасия Аргышева, вернувшаяся на пост начальника управления делами администрации Кургана.

Временным главой города госпожа Аргышева стала в начале 2024 года, когда кресло градоначальника покинула Елена Ситникова, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным СМИ, речь идет о последствиях масштабных пожаров в Курганской области в мае 2023-го. Госпоже Ситниковой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая и. о. главы города Юлия Гурьянова

Фото: @kurgancityru Бывшая и. о. главы города Юлия Гурьянова

Фото: @kurgancityru

24 апреля на видеосовещании по ликвидации последствий паводка Владимир Путин поинтересовался у Анастасии Аргышевой: «Анастасия Николаевна, а где глава Кургана?» Президенту ответил губернатор Вадим Шумков, который пояснил, что бывшая градоначальница уволилась, а госпожа Аргышева является врио главы города. «Надо тогда проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать»,— сказал господин Путин.

Однако полноценный мэр появится у Кургана не ранее осени.

На заседании гордумы 2 мая спикер Прозоров сообщил, что конкурс на эту должность признан несостоявшимся, потому что от участия в нем отказались два из трех кандидатов, включая Анастасию Аргышеву. Голосование в гордуме по трем кандидатам в мэры, отобранным конкурсной комиссией, было ранее намечено на 6 марта, но прямо перед его началом выяснилось, что «не все кандидаты выполнили требования закона в части предоставления необходимых документов». В связи с этим Игорь Прозоров предложил перенести рассмотрение вопроса об избрании главы Кургана на другое заседание, и депутаты его поддержали.

Теперь же новый конкурс объявят не раньше середины сентября. Согласно уставу Кургана, избрание главы производится не позднее чем через полгода со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего руководителя, и этот срок истекает в июле. Однако если до истечения полномочий городской думы осталось менее полугода (очередные выборы пройдут в сентябре 2024-го), то избирать главу должен уже новый ее состав.

По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, ситуация с проведением конкурса по выбору главы Кургана осложняется из-за комплекса причин.

«С одной стороны, есть желание регионального руководства поставить на эту должность человека, который был бы, мягко говоря, прогнозируемым и управляемым. С другой — кандидатов крайне мало, точнее, они совсем отсутствуют, а те, которые были, по разным причинам отпали. То ли они не устраивают региональное руководство, то ли сами уже не захотели, учитывая печальный опыт пребывания в этой должности предшественников»,— рассуждает эксперт.

Артур Якушко, Челябинск; Афанасий Сборов