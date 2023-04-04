«Гостех» остался без даты

Поэтапный переход федеральных государственных информационных систем (ГИС) на единую цифровую платформу «Гостех» начался 1 апреля 2023 года, для региональных систем он стартует с 1 января 2024-го. Сроков же завершения процесса изданный Владимиром Путиным указ не содержит. Причина — трудности, возникшие в ходе подготовки такого перехода. Это неготовность ГИС с точки зрения безопасности, проблемы с источниками финансирования, опасения относительно надежности самой платформы, а также сопротивление ряда ведомств самой идее «Гостеха» как единой среды для государственного IT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пути перехода госинформсистем на платформу «Гостех» обнаружилось немало опасностей (на фото — курирующий вопросы цифровизации вице-премьер Дмитрий Чернышенко)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На пути перехода госинформсистем на платформу «Гостех» обнаружилось немало опасностей (на фото — курирующий вопросы цифровизации вице-премьер Дмитрий Чернышенко)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отмечал “Ъ”, только по причинам безопасности перевод ГИС на «Гостех» потребует больше усилий и времени, чем предполагалось (см. подробнее “Ъ” от 31 марта). С одной стороны, Белый дом ориентирует Минцифры на то, чтобы перевести на «Гостех» как можно больше информсистем, иначе весь процесс не будет иметь особо смысла. С другой стороны, нерешенными остаются множество вопросов (в том числе о том, кто отвечает за безопасность загруженных на платформу систем), так что, пользуясь этим, министерства защищают свои интересы, полномочия и IT-бюджеты.

Владимир Путин указом от 31 марта о создании, развитии и эксплуатации ГИС с использованием «Гостеха» закрепил даты начала перехода на эту цифровую платформу: 1 апреля 2023 года — для федеральных информсистем, 1 января 2024 года — для региональных. Напомним, «Гостех» призван стать средой разработки гос-IT и должен позволить сэкономить на использовании ранее уже созданных госорганами систем. В отличие от ноябрьского проекта Минцифры, итоговый указ не содержит дат окончания перехода на «Гостех» (предполагалось, что он завершится до конца 2025-го и 2026 года соответственно; см. “Ъ” от 9 ноября 2022 года).

При этом в указе упомянуты некие этапы перевода систем продолжительностью три года каждый. О каких именно этапах идет речь, не уточняется. Нет в указе и прежнего упоминания использования при переходе на платформу Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»).

В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”. Из имеющегося в указе — критерии целесообразности создания и развития ГИС с использованием платформы. Среди них — надежность функционирования систем, доступность для пользователей, степень зависимости от иностранных технологий, обеспеченность инфраструктурой и наличие бюджетных ассигнований. Отметим, что к информсистемам, решение о «переезде» которых принимает руководитель ведомства, указ отнес и ГИС, являющиеся объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это в том числе информсистемы госорганов, отвечающих за здравоохранение, науку, транспорт, связь, энергетику, банковскую сферу. Такая автономность, видимо, вызвана опасениями относительно надежности «Гостеха». Об этом же говорит и указание прописывать в соглашении с оператором платформы его ответственность. Также указ обязывает правительство предусматривать деньги на его выполнение при формировании проекта федерального бюджета. Региональным властям тоже рекомендуется закладывать средства на это при формировании своих бюджетов. Существенное отличие текста указа президента от ноябрьского проекта Минцифры говорит не только о сдвиге сроков, но и о других возникших сложностях. Это и решение вопросов о том, где взять деньги на переход, и о надежности платформы.

Кроме того, по словам источников “Ъ”, ряд ведомств сопротивляется переходу.

Это подтверждает и руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов. «Сопротивление ряда органов власти, в первую очередь технологически и финансово сильных, естественно. Особенно по КИИ, ведь в случае чего — отвечать им, и это персональная ответственность. Но все это никоим образом не говорит о качестве реализации компонентов “Гостеха”»,— говорит эксперт.

Венера Петрова