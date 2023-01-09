Руль для проектного офиса

Белый дом предлагает закрепить за своим проектным офисом статус единого центра принятия решений в части работы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Управление» и порядка взаимодействия ее участников. Такую необходимость в правительстве объясняют ростом числа участников проектной деятельности и повышением интенсивности коммуникации между ними. Де-факто система станет центральным звеном в системе госуправления — точкой сопряжения информации о состоянии показателей нацпроектов и их финансировании, а также инструментом анализа наиболее эффективных путей к национальным целям. Повышение статуса ГАС до уровня правительства соответствует стратегии его аппарата по реорганизации проектной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минцифры подготовило проект постановления правительства о передаче проектному офису правительства функций единого центра принятия решений о работе ГАС «Управление» и порядка взаимодействия ее участников — документ, предполагающий правку постановления правительства №1088 от 25 декабря 2009 года о ней размещен на портале regulation.gov.ru. Так, у проектного офиса появятся полномочия формировать функциональные требования к системе в части национальных (федеральных, региональных) проектов, анализировать и контролировать качество данных, а также координировать информационное взаимодействие ее участников.

Необходимость создания единого центра обусловлена ростом количества участников проектной деятельности и интенсивностью коммуникации между ними, говорится в пояснительной записке — из нее следует, что без централизации управления ГАС разрозненные решения о ее устройстве и организации ведут к снижению эффективности и ее самой, и взаимодействия ее участников. Напомним, ГАС «Управление» проектировалась как комплекс информационных систем и ресурсов, необходимых для принятия решений в сфере госуправления,— де-факто, система должна выступать средой для анализа их эффективности. Она обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных из государственных и муниципальных информационных ресурсов, аналитических данных, данных официальной государственной статистики и др. Структура работы с ней сложна: по действующему постановлению правительства в управлении процессом развития системы участвуют в том числе президиум правкомиссии по цифровому развитию (является координационным органом по развитию системы), Минэкономики, Федеральное казначейство, ФСО, Минцифры (заказчик) другие ведомства и организации. Оператором ГАС с 2014 года выступает Федеральное казначейство, за исключением информационной подсистемы «Контур» (ее оператор — ФСО).

Отметим, что подготовленный документ соответствует стратегии аппарата Белого дома по реорганизации проектной работы правительства (см. “Ъ” от 5 декабря). Она предусматривает существенную смену модели ее управления, закрепляя на постоянной основе новые и пилотные подходы к упрощению процедур, введенные весной 2022 года в режиме «контрсанкционного» ускорения работы правительства. Для обеспечения проектной деятельности предусматривается использование нескольких систем, интегрированных в существующие IT-структуры госуправления, в том числе как раз на базе ГАС «Госуправление» — в ней реализуется аналитическая подсистема, которая позволит рассматривать результаты национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов в разрезах, которые интересуют Белый дом, и в том числе «выходить за границу» нормативного достижения цели и интересоваться тем, как результат встраивается в реальную жизнь.

Венера Петрова