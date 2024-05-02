«Зенит» отыграл на четверочку

«Зенит» в пятом матче четвертьфинальной серии до трех побед play-off чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Уралмаш» со счетом 86:83. В полуфинале подопечные Хави Паскуаля встретятся с ЦСКА. Вторую путевку в финал разыграют УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Первые раунды play-off чемпионата Единой лиги ВТБ редко радовали публику интригой. В подавляющем большинстве случаев все заканчивалось уверенной победой фаворита с сухим счетом. Лишь дважды в истории лиги случалось так, что котирующаяся выше команда вынуждена была спасаться. В 2014 году ЦСКА, занятый помимо внутреннего первенства битвами в Евролиге, проиграл первые два матча «Локомотиву-Кубани». Но стоило еврокубковой кампании армейцев завершиться, как красно-синие выдали три победы подряд. В 2015-м проблемы фавориту создал уже «Нижний Новгород». Причем этим фаворитом, пусть и весьма условным, был как раз «Зенит» (петербуржцы и нижегородцы финишировали в регулярном первенстве на четвертом и пятом местах соответственно). В том случае чудесного спасения не случилось — «Зенит» решающий матч на своей площадке проиграл. Но сравнивать «Зенит» десятилетней давности с нынешним не совсем корректно. Потолком той команды было место в топ-3. Амбиции нынешней не опускаются ниже чемпионства.

Так что то, что один из топ-клубов России на столь ранней стадии попал в ситуацию, когда от одного матча зависит все, само по себе стало сенсацией.

В таких ситуациях на первый план зачастую выходит не столько то, что команды умеют, а то, насколько сильно они хотят добиться результата. «Уралмаш» это продемонстрировал в домашних матчах, блестяще за счет правильного настроя, на который отлично работали заполненные трибуны, дважды отработав в ситуациях, когда отступать было некуда. Об эмоциях, которых явно недоставало петербуржцам, перед решающим матчем говорил и главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль. «Мы приехали из Екатеринбурга, где полная арена поддерживала свою команду. Нам нужна эта волшебная атмосфера дома. Мы не привыкли просить, но на этот раз я действительно прошу поддержки трибун»,— заявил специалист официальному сайту «Зенита».

С атмосферой на КСК «Арена» все было, как и просил Паскуаль,— полные трибуны, поддерживающие любимую команду. Другое дело, что на подопечных Ростислава Вергуна, которых также пришла поддержать громкая группа болельщиков, давление трибун влияния не оказывало. «Уралмаш», как и в четвертом матче серии, пытался играть против фаворита с позиции силы. Получалось неплохо, поскольку Паскуаль так и не придумал, как противостоять в краске большим уральцам: Джавонте Дугласу и особенно Октавиусу Эллису, с которым даже Винс Хантер ничего поделать не мог. Плюс сам «Зенит» снова начал буксовать в атаке. Опять не пошла игра у Томаса Эртеля, без передач которого нападение хозяев теряет стройность. Француз был настолько неубедителен, что Паскуаль усадил его на лавку, выпустил Трента Фрейзера и не прогадал. Понемногу игру «Зенит» все же нащупал. Очень кстати приходились передачи Фрейзера, дальние попадания Кайла Курича, отличная результативность Джувена Моргана и подборы Винса Хантера. В итоге первую четверть хозяева закончили с профицитом в девять очков.

К большому перерыву, пусть с трудом, через ошибки «Зенит» вел с отрывом в шесть очков. Не так уж мало по игре, в которой на первый план выходят эмоции.

В третьей десятиминутке «Зенит», казалось, окончательно приспособился к неудобному сопернику. Да, у Эртеля по-прежнему почти ничего не получалось, но зато летели мячи у Курича. В результате в моменте отрыв хозяев достигал 14 очков. Игроки «Уралмаша», правда, на табло, похоже вообще не смотрели, а просто жили от владения до владения. И правильно делали, поскольку шаг за шагом съедали отставание, а меньше чем за две минуты до сирены Эллис ужал дефицит до двух очков. Но тут же Курич снова ответил дальним попаданием, шестым за матч. И образовавшиеся после этого «плюс пять» в пользу «Зенита» «Уралмаш» уже отыграть не сумел.

«Зенит» победил со счетом 86:83 и в полуфинале сыграет с ЦСКА (серия до четырех побед начнется в Санкт-Петербурге 5 мая). Вторую полуфинальную пару составили УНИКС и «Локомотив-Кубань». Их противостояние стартует в Казани 6 мая.

Александр Петров