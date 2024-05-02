У LG разморозились холодильники

По итогам первого квартала 2024 года в РФ на 13% выросли продажи стиральных машин. Основная борьба за российский рынок бытовой техники происходит между китайскими и турецкими вендорами, при этом в два раза увеличилась доля южнокорейской компании LG, которая официально заморозила поставки в РФ. Эксперты подчеркивают, что до конца года доля LG может еще увеличиться, но значительного роста не будет, пока бренд не возобновит свое производство в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В первом квартале продажи стиральных машин в РФ выросли в натуральном выражении на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 959 тыс. штук, и на 12% в деньгах, до 29,4 млрд руб., рассказали “Ъ” в Holodilnik.ru. По их данным, лидером в этом сегменте по-прежнему является китайская Haier с 19% рынка (+2 процентных пункта), однако принадлежащие турецкой Arcelik бренды Indesit и Beko (производятся в Липецке) начали сокращать дистанцию. Годом ранее у обоих вендоров было по 9% рынка в штуках, сейчас у Indesit 12%, а у Beko 11%. Также долю нарастила входящая в Haier group Candy — до 13% рынка в штуках (рост на 3 п. п. год к году).

Примечателен рост доли южнокорейской LG — почти вдвое, до 8% рынка в штуках.

По продажам в денежном выражении вендор переместился с четвертого на второе место и занял долю 11,5%. Доля LG в сегменте холодильников остается небольшой, но и она выросла — с 2% до 3% за тот же период.

LG, как и южнокорейская же Samsung, заморозила поставки своей продукции в РФ после начала военных действий на Украине — компании остановили производство на своих заводах в Московской и Калужской областях. После этого продажи вендоров по итогам 2022 года сократились на 60–80% в зависимости от сегмента (см. “Ъ” от 31 мая 2023 года). Завод LG арендовал ритейлер DNS для производства китайской бытовой техники Konka (см. “Ъ” от 7 декабря 2023 года).

Собеседник “Ъ” среди дистрибуторов сообщил, что российская LG в конце 2023 года частично возобновила производство бытовой техники и начала ее поставлять в Белоруссию, откуда электроника реэкспортировалась в РФ. «Такое решение связано с желанием компании окупать затраты на сотрудников, находящихся в России. Однако в течение 2024 года у компании могут возникнуть проблемы с поставкой корейских компонентов, что снова остановит производство в РФ»,— пояснил он. В российском представительстве LG не ответили на запрос “Ъ”.

Рост продаж холодильников в целом в РФ оказался скромным — 2,7%, до 683 тыс.; продавцов выручила инфляция: в денежном выражении рост составил 12% (до 27,5 млрд руб.).

В натуральном выражении лидирует в сегменте та же Haier (доля 19%, рост на 3 п. п.). Далее следуют Indesit (12%), Beko (7%) и белорусский «Атлант», чья доля год к году сократилась на 1 п. п., до 5%.

По мнению гендиректора бренда бытовой техники Kuppersberg Дмитрия Шашкина, рост спроса на Beko может быть связан с тем, что компания запустила распродажу товаров по себестоимости. «Насколько мне известно, обсуждались варианты открытия представительства в России либо реализации продукции через партнера»,— подчеркнул он. В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал вывести финансовые показатели «Атланта» на «достойный уровень», для этого глава правительства назначил руководителем предприятия замминистра промышленности Белоруссии Дмитрия Харитончика.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтверждают тенденцию роста продаж. По их данным, в деньгах рынок холодильников и стиральных машин вырос на 16,6% по итогам первого квартала 2024 года. В натуральном выражении было продано на 2,6% больше холодильников, всего 682 тыс., уточнили в ритейлере.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», к концу 2024 года сегмент холодильников и стиральных машин увеличится еще на 5–10% в денежном выражении.

В «Ситилинке» лидером продаж в сегменте стиральных машин стал Indesit, на втором и третьем месте Beko и LG, по данным ритейлера, спрос на машины этих производителей вырос на 88%, 83% и 79% соответственно.

К концу года доля корейских производителей еще может незначительно возрасти, однако существенный рост возможен только после полноценного перезапуска их локальных заводов: LG в городе Руза и Samsung в Калуге, считает директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин.

Тимофей Корнев