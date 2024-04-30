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Коммерсантъ FM
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Инвестиции в финансовый сектор Лондона упали в два раза

По итогам 2023 года иностранные инвестиции в финансовый сектор Великобритании составили £1 млрд ($1,25 млрд), что в два раза меньше показателя 2022 года, когда он был равен £2 млрд, сообщило агентство Reuters cо ссылкой на лондонский Сити. В прошлом году лондонский Сити потерял статус главного финансового центра мира, на который теперь претендует Нью-Йорк.

В 2023 году крупнейшим инвестором в британскую экономику выступили США, которые внесли 40% от общего объема средств. По данным агентства, на инвестиции в Британии повлияла конкуренция со стороны Нью-Йорка, а также Амстердама и Парижа. Две европейские столицы стали активнее после выхода Великобритании из Евросоюза.

В Сити резкое падение инвестиций связывают с более жесткой экономической ситуацией, которая «ударила по настроениям». Глава департамента политики лондонского Сити Крис Хейворд сообщил, что для увеличения притока иностранных инвестиций необходим более стратегический подход, который «начинается с создания центра для демонстрации нашего предложения миру, наряду с сильной стратегией финансовых услуг».

В прошлом году лондонский Сити впервые в истории потерял статус единоличного лидера в рейтинге мировых финансовых центров, разделив первое место с Нью-Йорком. По данным Financial Times одним из факторов стал «Брексит» (выход Великобритании из состава Европейского союза).

Где сейчас сосредоточен весь европейский бизнес — в материале «Ъ FM» «Лондон теряет финансовый статус».

Александра Горошилова

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