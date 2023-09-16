Лондон теряет финансовый статус

Лондон может лишиться статуса ведущего мирового финансового центра. Так считают более 60% руководителей крупных предприятий, которых опросил банк Lloyds. По их мнению, без поддержки правительства лондонский Сити начнет стагнировать. За последние годы британская столица столкнулась с кризисом доверия со стороны инвесторов и бизнесменов, пишет газета City A.M. Некоторые компании передумали размещать свои акции на Лондонской фондовой бирже, например, британский разработчик чипов ARM. Их IPO должно было стать крупнейшим в 2023 году, но компания в итоге выбрала Нью-Йорк. Еще в четверти компаний банку Lloyds заявили, что переведут британский персонал за границу, если ситуация в Лондоне станет хуже в ближайшие пять лет.

Почему британская столица теряет позиции? И где теперь будет финансовая столица Европы? Гендиректор компании Europe Insight Андрей Куликов отмечает, что проблемы у лондонского Сити начались после разрыва с ЕС:

«После этого финансовые институты страны и международные, которые были в Великобритании на тот момент, начали планировать, куда переносить операции. На протяжении последующих лет это действительно наблюдалось. Лондон терял компании и банки, работавшие в Сити. Последнее время операции предпринимались и Лондоном и другими городами как раз в попытке, с одной стороны, повлиять на то, чтобы стороны договорились и урегулировали вопрос, а, с другой, конечно, каждый боролся за свой кусок огромного финансового пирога, переманивал компании и банки, которые до этого работали в Сити.

Если говорить про конкретные города, которые соревновались все эти годы с Лондоном, то первым надо назвать Париж. Столица Франции сейчас считается главным выгодоприобретателем от происходящих в последние годы процессов. При этом если вспомнить еще время, которое было до Эмманюэля Макрона, уже тогда Франция претендовала статус финансовой столицы Европы. "Брексит", по сути, дал такую возможность. Франция за счет сохранения европейской финансовой инфраструктуры, позиции в Евросоюзе и как один из ключевых игроков, она, конечно, переманивала значительную часть бизнеса. Также здесь можно упомянуть и Мадрид, и Дублин, и Люксембург».

80% респондентов банка Lloyds заявили, что деловую репутацию британской столицы еще можно улучшить. Для этого, по их мнению, Лондону необходимо смягчать иммиграционные правила для квалифицированных рабочих.

Полноценных альтернатив в Европе сейчас все равно нет, уверен экономический корреспондент British Broadcasting Corporation Алексей Калмыков:

«Фунт стерлингов по-прежнему составляет 3-4% в мировых резервах. Это одна из пяти резервных валют, хотя мы помним, что фунт уступил свои позиции доллару почти полвека назад. Такие процессы не происходят за день-два. И, несомненно, у этого есть свои предпосылки, главная из них — это, конечно, "Брексит". потому что всегда именно Лондон был финансовыми воротами в Европейский союз.

После "Брексита" частичное регулирование разошлось, поэтому банки могут оказывать не все услуги, будучи в Британии, тем, кто на континенте. Но сначала говорили, что из лондонского Сити в европейские финансовые центры уедут сотни тысяч людей. Этого не произошло. Уехало около 10 тыс. человек в Дублин, во Франкфурт, в Париж, Амстердам, Милан. Но В Европе нет никакого одного большого финансового центра в Европе, куда можно было бы всем уехать. Речь пока, если уж говорить о закате Лондона, идет исключительно о рынке акций. Действительно, он потерял привлекательность. В основном торги перешли в Европу. Он и до этого был не очень большой. Главный рынок, конечно, в Америке».

Британские власти предпринимают меры, чтобы спасти лондонский Сити от кризиса. Так, самым крупным шагом называют пакет реформ, о котором глава казначейства Джереми Хант объявил в конце прошлого года. Они отменяют некоторые законы ЕС с целью создания более гибкой нормативно-правовой базы. Власти королевства рассчитывают, что это позволит привлечь около 100 млрд фунтов стерлингов частных инвестиций.

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Сабина Адлейба