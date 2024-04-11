Фрески с сюжетами Троянской войны обнаружили на раскопках в Помпеях

Археологи, ведущие раскопки в руинах древнеримского города Помпеи, обнаружили большой зал, стены которого украшают фрески с героями Троянской войны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фреска с изображением встречи принца Трои Париса со спартанской царицей Еленой — ее дальнейшее похищение спровоцировало Троянскую войну Фото: Parco Archeologico di Pompei press office / AFP На фреске изображены спартанская царица Леда и верховный бог Зевс в образе лебедя, их союз приведет к рождению Елены Троянской Фото: Reuters Фреска, изображающая попытку соблазнения царевны Кассандры богом Аполлоном. После ее отказа он наделил ее даром провозглашать пророчества, которым никто не будет верить Фото: Reuters Бог Аполлон Фото: Reuters Найденный среди руин Помпеи банкетный зал с сохранившимися там фресками с изображением персонажей Троянской войны Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фреска с изображением встречи принца Трои Париса со спартанской царицей Еленой — ее дальнейшее похищение спровоцировало Троянскую войну Фото: Parco Archeologico di Pompei press office / AFP На фреске изображены спартанская царица Леда и верховный бог Зевс в образе лебедя, их союз приведет к рождению Елены Троянской Фото: Reuters Фреска, изображающая попытку соблазнения царевны Кассандры богом Аполлоном. После ее отказа он наделил ее даром провозглашать пророчества, которым никто не будет верить Фото: Reuters Бог Аполлон Фото: Reuters Найденный среди руин Помпеи банкетный зал с сохранившимися там фресками с изображением персонажей Троянской войны Фото: Reuters

Находка сделана в секторе города, где в последний раз раскопки велись в конце XIX века. Археологи делят весь город на девять районов, зал с фресками обнаружили в Девятом районе, площадь которого достигает 3 тыс. кв. м.

Комната длиной 15 м и шириной 6 м была найдена в бывшем особняке на Виа-ди-Нола, самой длинной дороге в древних Помпеях. По словам директора Археологического парка города Помпеи Габриэля Цухтригеля, комната была банкетным залом. На полу банкетного зала археологи обнаружили практически полностью сохранившуюся мозаику из более чем миллиона белых плиток.

Стены зала выкрашены в черный цвет. Предполагается, это было сделано для того, чтобы скрыть копоть от светильников, которые после захода солнца использовали для освещения зала. Одна из фресок изображает Париса и Елену. На другой фреске изображена царевна Кассандра в паре с Аполлоном, который, согласно мифу, наделил ее пророческим даром. Археологи считают, что найденные фрески относятся к «третьему стилю» римской живописи и датируются периодом между 15 годом до н. э. и 40–50 годами н. э.

Габриэль Цухтригель пояснил, что изображенные на стенах мифологические персонажи должны были развлекать гостей во время застолья и давать им темы для разговоров.

«Люди встречались, чтобы пообедать после захода солнца. Мерцающий свет ламп создавал впечатление, что изображения движутся, особенно после нескольких бокалов хорошего кампанского вина»,— сказал господин Цухтригель (цитата по The Guardian).

Руины Помпей были обнаружены в XVI веке, а первые раскопки начались в 1748 году. Помпеи являются вторым по посещаемости археологическим объектом в мире. Во время раскопок в этом же районе города летом 2023 года археологи обнаружили фреску с натюрмортом, похожим на пиццу. Предполагается, что это дальний предок популярного итальянского блюда.

Подробнее об этом — в материале «Мы никогда не будем использовать ананас в пицце!».

Евгений Белоусов