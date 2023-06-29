«Мы никогда не будем использовать ананас в пицце!»

Фреску с натюрмортом, очень похожим на пиццу, обнаружили археологи на одной из стен древних Помпей. На фреске, правда, нет главных ингредиентов современной пиццы, а именно помидора и моцареллы, зато есть нечто, подозрительно похожее на ананас.



Находка сделана в Девятом районе древнего города, засыпанного пеплом вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Этот участок расположен между улицами Нола, Стабиана и улицей Изобилия. Большая часть Девятого района пока не исследована археологами. Фреска обнаружена на стене коридора, который вел из жилой части дома в пекарню.

Натюрморт состоит из плоского хлеба круглой формы, в котором узнается современная фокачча, основа для пиццы, которая может подаваться как отдельное блюдо,— он лежит на серебряном подносе, окруженный разными сухофруктами и фруктами, среди которых видны гранат и финик. Один из фруктов — вылитый ананас, но едва ли возможно, чтобы на римской фреске двухтысячелетней давности был изображен именно он: первым европейцем, увидевшим этот фрукт, был Христофор Колумб в 1493 году в Гваделупе.

По всей видимости, круглый хлеб (фокачча) намазан так называемым моретумом — это паста, состоящая из свежего сыра, оливкового масла, пряных трав и чеснока. В Древнем Риме это была очень распространенная еда.

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Археологи считают, что натюрморт символизирует гостеприимство, которое римляне переняли от греков. Поднос с едой — часть традиционного ритуала эллинистического периода, схожие изображения находили и в Помпеях, и в Геркулануме, соседнем городе, также засыпанном пеплом Везувия. Но фокачча на таких подносах не встречается.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи, считает, что свеженайденная фреска исполнена с тонким замыслом: на ней изображен контраст между скромной и простой едой, фокаччей с моретумом, и изысканными представлениями о прекрасном, почерпнутыми из тогдашней литературы. «Как в этом контексте не думать о пицце? — улыбается Цухтригель.— Еде, которая родилась в южной итальянской бедности, а теперь подается в самых роскошных ресторанах мира!»

Неаполь — родина маргариты, самого простого вида пиццы, в котором только тесто из муки, соли, дрожжей, воды и оливкового масла, томатный соус, моцарелла и базилик. Это блюдо взято под охрану ЮНЕСКО как мировое культурное достояние. И неаполитанцев до исступления доводит, когда в пиццу кладут фрукты или другие неподобающие, по их мнению, ингредиенты.

Тем не менее владелец одной из старейших пиццерий Неаполя Джино Сорбильо уверен, что фреска со стены коридора, ведущего в пекарню, изображает пиццу. «Уже тогда, в Помпеях, люди умели делать правильные лепешки для пиццы, из зерна, воды, соли и, наверное, еще пива, чтобы тесто поднялось,— объясняет он.— Могли они добавить туда овощи или свежепойманную рыбу? Конечно! Так что там древняя пицца, ничто иное».

По мнению Джино Сорбильо, фрукты на натюрморте к пицце отношения не имеют — в те далекие времена они могли выступать как основное блюдо на трапезе. Что касается сегодняшних отношений фруктов и пиццы, то да, конечно, они могут быть начинкой, если это клубника или инжир и если это сладкая пицца, считает Сорбильо. Ананаса же там быть не может — и не только потому, что его тогда еще не открыли. «У людей могут быть разные вкусы, конечно, но мы делаем не что-нибудь, а пиццу и никогда не положим в нее ананас»,— заключает он.

Ольга Грибова