Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 13–14 апреля
11 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых триллер Алекса Гарленда «Падение империи», где главную роль исполнила Кирстен Данст, и боевик «Манкимэн» — режиссерский дебют актера Дева Пателя. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Манкимэн
- Режиссер: Дев Патель
- В ролях: Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш Трипати, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Адити Калкунте
- Жанр: боевик, триллер, криминал / США, Канада, Сингапур, Индия / 121 мин.
- Слоган: «Даже одна искра может сжечь все до тла»
- В прокате: с 11 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «В детстве мама (Адити Калкунте) рассказывает будущему герою-мстителю, настоящего имени которого мы так и не узнаем, легенду о Ханумане, полубоге в облике обезьяны. После того как коррумпированные силовики на службе у псевдогуру Бабы Шакти (Макранд Дешпандэ), проповедующего любовь, смирение и бедность, но на самом деле использующего народные страдания для личного обогащения, сжигают их деревню, парень оказывается на злых улицах вымышленной Ятаны, заменяющей в фильме реальный Мумбай. Здесь он в обезьяньей маске участвует в боях без правил, за деньги проигрывая соперникам и мечтая отомстить развращенному начальнику полиции Ране (Сикандер Кхер), лично убившему его мать.
По сути, все содержание фильма — это путь героя от одной масштабной экшен-сцены к другой, от незавершенной попытки мести к удавшейся, если, конечно, считать удачей множество жестоких смертей (впрочем, все покойные были нехорошими людьми). На этом пути ему предстоит проникнуть в логово богатых извращенцев, управляемое королевой мафии Квини (Ашвини Кхалсекар), найти друга (Питобаш Трипати), хотя и приторговывающего наркотиками, но в глубине души не совсем испорченного, и закалиться морально и физически, в чем ему помогают отверженные из отверженных — представители общины хиджра, касты неприкасаемых. Перекантовываясь у них после первой стычки с Раной и его подручными, он полностью открывает душу Хануману, а также тренируется, наращивая мускулы и выносливость: здесь режиссер Дев Патель не отказывает себе в удовольствии показать актера Дева Пателя во всей его физической красе».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хануманов труд».
След киллера
- Режиссер: Терри Макдона
- В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Лора Хэддок, Джон Ханна, Кейт Дики
- Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив / США, Великобритания / 92 мин.
- В прокате: с 11 апреля
Кинопрокатчик «Global Film»:«Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы, наконец, поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой».
Золото Рейна
- Режиссер: Фатих Акин
- В ролях: Эмилио Сакрая, Мона Пирзад, Юлия Голдберг, Согол Фагани, Карим Гюнес, Дога Гюрер
- Жанр: драма, криминал, биография, музыка / Германия / 138 мин.
- В прокате: с 11 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»:«Фатих Акин — которому не впервой рассказывать истории уличных бандитов, гастарбайтеров и мигрантов ("Головой о стену", "Солино", "Душевная кухня") — начинает "Золото Рейна" издалека, еще до рождения своего героя в 1980-м. Когда Акин занялся жизнеописанием Хаджаби, самому рэперу еще и сорока не было, но фильм — та еще одиссея, настоящий учебник истории, в который уместилось многое: тут и иранская революция, и война в Курдистане, и иракские застенки (первое, но в полной мере сформировавшее Хаджаби воспоминание), и бегство в Европу, где родителям нашего героя придется строить жизнь заново. Хаджаби рос на злых улицах Бонна в лихие девяностые, боксерская секция дала ему чуть больше, чем уроки игры на пианино. Акину, начинавшему в то же время снимать свое уличное кино ("Быстро и без боли", 1998), хорошо знаком этот типаж, он ему ближе и понятнее маньяка из «Золотой перчатки», так что вопросов к мотивациям меньше и особо тонкой проработкой характера Хаджаби не отличаетcя. А современному российскому зрителю судьба юного Хаджаби может напомнить сюжет "Слова пацана": талантливый сын интеллигентных родителей между уроками сольфеджио и гармонии неумолимо катится по наклонной, торгуя порнушкой и наркотиками,— и только в результирующей части происходит чудо, благодарить за которое стоит немецкое государство, решившее, что гражданину Хаджаби спокойнее и безопаснее будет отсидеть заслуженный срок не в сирийской, а в германской тюрьме».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Золотой мой человек».
Падение империи
- Режиссер: Алекс Гарленд
- В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман
- Жанр: боевик, драма / США, Великобритания / 109 мин.
- В прокате: с 11 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Нью-Йорк, ближайшее будущее. Из новостных сводок, которые поздними вечерами в гостиничном номере смотрит уставшая Ли (Кирстен Данст), знаменитый репортер и фотограф, становится ясно, что США охвачены гражданской войной, а Вашингтон скоро превратится в горячую точку вроде Алеппо или Багдада, откуда она годами посылала свои ужасные хроники, так ничему и не научившие общество, состоящее, увы, из "глотателей газетных сплетен". В отеле перебои с электричеством и водой, из постояльцев только пресса, в лобби царит характерная для старейшей в мире профессии атмосфера цинизма и ажитации. Коллеги Ли обзванивают источники в поисках хоть каких-нибудь инсайдов — что дальше, выстоит ли власть против объединивших силы сепаратистов из Техаса и Калифорнии, или президент готов уже сложить полномочия? Ли, задумавшая совершить марш-бросок в сердце страны и проинтервьюировать главу государства, которое вот-вот исчезнет с политической карты, спорит с напарником Джоэлом (Вагнер Моура). Тот уговаривает взять в эту рисковую вылазку дряхлого обозревателя из NYT Сэмми (Стивен Маккинли Хендерсон), а также прибившуюся к ним сразу после теракта в Сохо девчонку-фотолюбительницу Джесси (Кэйли Спейни). Старым да малым на краю ночи делать нечего, однако именно таким разношерстным составом они отправятся засвидетельствовать падение самой могущественной империи».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Обстановка, приближенная к финальной».
Дыши!
- Режиссер: Стефон Бристоль
- В ролях: Милла Йовович, Сэм Уортингтон, Коммон Куавенжане Уоллис, Дженнифер Хадсон, Рауль Кастильо
- Жанр: боевик, триллер / США / 93 мин.
- В прокате: с 11 апреля
Кинопрокатчик «КарроПрокат»:«В мире, оставшемся без воздуха, для человека не нашлось места. Выжить удалось немногим — лишь тем, кто нашел спасение в специальных бункерах, жизнь в которых поддерживается с помощью генераторов, вырабатывающих кислород. Но столь ценная находка является всеобщим объектом охоты. Именно в этом безумном, жестоком и обреченном мире предстоит сражаться за жизнь обычной женщине, которая пойдет на все, чтобы подарить своей дочке хотя бы еще несколько бесценных глотков воздуха».
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
- Режиссер: Ариан Луи-Сейз
- В ролях: Сара Монтпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лапланте, Софи Кадьо, Ноэми О’Фаррелл, Лилас-Роуз Кантен
- Жанр: комедия, ужасы / Канада / 90 мин.
- Слоган: «Львица влюбилась в овечку. А овечка просто мазохист»
- В прокате: с 11 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Пубертат и неизбежные телесно-психологические трансформации давно и крепко связаны с хоррорами и триллерами про оборотней ("Волчонок"), вампиров ("Сумерки") и каннибалов ("Сырое"). Канадская дебютантка Ариан Луи-Сейз, чей полный метр полюбился критикам на ряде фестивалей (премьера состоялась в Венеции в 2023-м), идет по тому же пути, но отметает почти все жесткое, грязное и страшное. "Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" — это все же доброе и сентиментальное кино, что-то из разряда причудливых американских инди-драм; в дубляже легко пропустить тот факт, что этот фильм вообще-то родом из Канады, ведь он вполне уместно смотрелся бы и на "Сандэнсе". Дано: пара симпатичных подростков с очевидными социофобными замашками пытаются найти свое место в мире, который им не очень нравится, в процессе сближаясь и создавая неловко-романтический вайб. Такое мы видели не один десяток раз — и вампком Луи-Сейз вряд ли способен удивить хоть сколько-нибудь насмотренного зрителя.
Другая особенность фильма — категорическая нехватка шоустопперов в крови. Пусть "Вампиршу-гуманистку" трудно назвать настоящим хоррором или, наоборот, комедией, но жанровые признаки в родословной есть, а в таких лентах важную роль всегда играют ударные номера. Увы, не в этом случае. Скрасило бы фильм наличие нескольких гэгов о том, например, как традиции кровососов уживаются с современностью? Пожалуй что — да, и культовая вампирская комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента тому лучшее подтверждение. Но Луи-Сейз будто намеренно избегает любой попытки пошутить и делает упор на атмосферу — никакого солнечного или другого яркого света, мизансцены утопают в уютном полумраке, а одна из самых гипнотических сцен разворачивается в вечернем боулинге, где лица игроков озаряет синева и отблески диско-шара»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сами с клыками».
Артур, ты король
- Режиссер: Саймон Селлан Джонс
- В ролях: Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс
- Жанр: приключения / США / 107 мин.
- В прокате: с 4 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Артур" основан на реальной истории, точнее, на книге, которую шведский спортсмен-экстремал Микаэль Линднорд написал о том, как во время приключенческой гонки в Эквадоре в 2014 году познакомился с бездомным псом, стал его лучшим другом и вывез к себе на родину. В фильме швед Микаэль превратился в американца Майкла — сыграл его Марк Уолберг, который с некоторых пор старается выбирать только положительные роли, в соответствии с ценностями, которые важны для него как убежденного католика и отца четверых детей. Судьбоносная гонка на экране перенеслась из Эквадора в Доминиканскую Республику. И вовсе за кадром остался скандал, случившийся, когда у спасенного Линднордом пса обнаружился хозяин, чьим мнением никто даже не поинтересовался, прежде чем "спасать" его собаку. Пожалуй, такая сюжетная линия и вправду смотрелась бы не слишком уместно в исключительно духоподъемном фильме. Впрочем, совсем без конфликта в кино не обойтись, поэтому у Майкла в начале даже есть недостатки: упрямство и эгоизм, которые мешают ему прислушаться к мнению товарищей по команде во время очередной гонки».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пес попутал».
Предчувствие
- Режиссер: Бертран Бонелло
- В ролях: Леа Сейду, Джордж Маккэй, Гуслаги Маланга, Даша Некрасова, Мартин Скали, Элина Ловенсон
- Жанр: фантастика, триллер, драма, мелодрама / Франция, Канада / 146 мин.
- В прокате: с 4 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Вы помните меня? Мы познакомились в Риме".— "Я помню, но разве это был не Неаполь?" Разговор происходит в парижском салоне в 1910 году, пианистка Габриэль (Леа Сейду) беседует с импозантным британцем Луисом (Джордж Маккей). Диалог напоминает о классическом фильме Алена Рене "В прошлом году в Мариенбаде" — там тоже в обстановке светского вечера герои пытались вспомнить, где же они встречались, и вспомнить в точности не могли. В Риме? В Неаполе? В Мариенбаде? В прошлом году? В позапрошлом? В мире "Предчувствия" Бертрана Бонелло время изменчиво и непредсказуемо. После встречи в салоне пройдет сто с небольшим лет, и Габриэль и Луис встретятся снова — в 2014 году в Лос-Анджелесе: теперь она начинающая актриса, а он — "инцел", тридцатилетний девственник, решивший отомстить миру за свои неудачи. Пройдет еще тридцать лет — и в мире будущего, в 2044-м, все та же, но совсем другая Габриэль придет на процедуру "очищения ДНК" и, кажется, очищения своих воспоминаний.
Оригинальное название "Предчувствия" — "Зверь" — отсылает к рассказу Генри Джеймса "Зверь в чаще", но хотя американский автор упоминается во всех официальных аннотациях, назвать фильм Бонелло экранизацией будет преувеличением. Из повести взяты детали, но прежде всего картина обязана Джеймсу тем самым смутным "предчувствием", которое двигает сюжет и которое так сложно изобразить или описать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Катастрофическое вымышленное».
Хитмен. Последнее дело
- Режиссер: Майкл Китон
- В ролях: Майкл Китон, Аль Пачино, Джеймс Марсден, Марша Гей Харден, Рэй Маккиннон, Йоанна Кулиг
- Жанр: триллер / США / 114 мин.
- В прокате: с 4 апреля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Джон Нокс — профессиональный киллер. Его деяния лежат на душе тяжким грузом, и Нокс планирует уйти в отставку. Однако появление на пороге сына, Майлза — шокированного, в крови, умоляющего помочь ему — меняет все планы. Заручившись поддержкой старого друга Хавьера, Нокс должен разработать сложную схему и запутать преследующую их полицию, чтобы искупить вину и спасти сына, с которым не общался много лет. Ситуацию осложняет то, что у Джона диагностировали быстро развивающуюся форму деменции, и теперь счет времени идет на часы».
Гении
- Режиссер: Джеймс Марш
- В ролях: Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Максин Пик, Брона Галлахер, Роберт Арамайо, Сандрин Боннер
- Жанр: драма, биография / США / 100 мин.
- В прокате: с 4 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «1969 год, Стокгольм, Нобелевский комитет объявляет лауреата премии по литературе: Сэмюэл Беккет. Сидящий в зале сухощавый мужчина за шестьдесят вздрагивает, шепчет: "Катастрофа!" — и, с трудом поднявшись на сцену, устраивает тот самый театр абсурда, за который его награждают. Вырвав из рук организаторов чек с призовыми деньгами, Беккет лезет по лестнице куда-то под потолок, сбивает софит и оказывается в весьма условной мегалитической пещере где-то за кулисами. Это внутренний мир, где писатель может потолковать с самим собой, таким же сухощавым, разве что чуть более комфортно одетым Гейбриелом Бирном, который исполняет в фильме роль великого ирландского автора. Кому обязан Сэмюэл Беккет своим признанием — вот главный вопрос, который стоит перед героем.
Эффектная сюрреалистическая рамка, надо полагать, потребовалась, чтобы даже далекому от Беккета зрителю кинематографически ярко продемонстрировать, с кем именно придется иметь дело следующие два часа. Но едва ли она помогает проникнуться буквой и духом беккетовского письма. Да, визуально фильм чем-то напоминает лапидарный слог автора, но все же, глядя на невротичного, жалкого, так похожего на всех киношных писателей очкарика, беседующего со своим вымышленным "я", вспомнишь скорее не о великих "Уотте" или "Моллое", а о сериале "Пациенты", где четыре сезона кряду другой герой Гейбриела Бирна разбирался с психологическими проблемами своих выдуманных пациентов.
Зрителю в "Гениях" предстоит несколько — фильм поделен на главки — сеансов сомнительной, галопирующей психотерапии для умершего 35 лет назад гения. Сначала, конечно, детские травмы: мама сурово отчитывает Сэма под репродукцией благочестивого шедевра Милле "Анжелюс", а папа предательски умирает, показав, как страшно стремится к земле лишенный ветра воздушный змей. Далее — не менее травматическое становление».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Несчастливые дни».