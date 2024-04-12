Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «В детстве мама (Адити Калкунте) рассказывает будущему герою-мстителю, настоящего имени которого мы так и не узнаем, легенду о Ханумане, полубоге в облике обезьяны. После того как коррумпированные силовики на службе у псевдогуру Бабы Шакти (Макранд Дешпандэ), проповедующего любовь, смирение и бедность, но на самом деле использующего народные страдания для личного обогащения, сжигают их деревню, парень оказывается на злых улицах вымышленной Ятаны, заменяющей в фильме реальный Мумбай. Здесь он в обезьяньей маске участвует в боях без правил, за деньги проигрывая соперникам и мечтая отомстить развращенному начальнику полиции Ране (Сикандер Кхер), лично убившему его мать.

По сути, все содержание фильма — это путь героя от одной масштабной экшен-сцены к другой, от незавершенной попытки мести к удавшейся, если, конечно, считать удачей множество жестоких смертей (впрочем, все покойные были нехорошими людьми). На этом пути ему предстоит проникнуть в логово богатых извращенцев, управляемое королевой мафии Квини (Ашвини Кхалсекар), найти друга (Питобаш Трипати), хотя и приторговывающего наркотиками, но в глубине души не совсем испорченного, и закалиться морально и физически, в чем ему помогают отверженные из отверженных — представители общины хиджра, касты неприкасаемых. Перекантовываясь у них после первой стычки с Раной и его подручными, он полностью открывает душу Хануману, а также тренируется, наращивая мускулы и выносливость: здесь режиссер Дев Патель не отказывает себе в удовольствии показать актера Дева Пателя во всей его физической красе».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хануманов труд».