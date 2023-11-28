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Коммерсантъ FM
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Под Севастополем после шторма нашли морскую мину

Местные жители обнаружили на пляже под Севастополем мину, выброшенную на берег во время шторма, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Мина, выброшенная на берег во время шторма

Мина, выброшенная на берег во время шторма

Фото: Росгвардия по Республике Крым и городу Севастополю

Мина, выброшенная на берег во время шторма

Фото: Росгвардия по Республике Крым и городу Севастополю

По словам специалистов, взрывотехники Росгвардии обследовали снаряд и выяснили, что он учебный, без заряда. Муляж передали специалистам Черноморского флота.

На выходных в Крыму и в других регионах юга России бушевал мощный ураган, который серьезно повредил курортную, жилищную и энергетическую инфраструктуру полуострова. Во время циклона один человек погиб в море, еще несколько попали в больницу с серьезными травмами.

Подробнее о том, как в Крыму и Краснодарском крае пытаются справиться с последствиями сильнейшего урагана, читайте в материале «Ъ» «Черное море вышло из берегов».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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