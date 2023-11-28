Главу района из ХМАО исключили из «Единой России» после пьяного вождения

Главу Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Павла Артеева исключили из «Единой России» после пьяного вождения. Об этом сообщил портал Neft.Media со ссылкой на источник регионального отделения партии. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в районной администрации.

«Артеев управлял транспортом в нетрезвом виде и таким образом совершил действия, дискредитирующие партию»,— передает издание слова источника. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию в пресс-службе партии.

Напомним, Павел Артеев признался в своих соцсетях, что ночью 25 ноября он ехал пьяным за рулем своей машины, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД. «Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения»,— поделился он.

По данным администрации, Павла Артеева исключили из партии из-за ДТП. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО-Югре, ночью 25 ноября, в субботу, в ГИБДД поступило сообщение, что по улице Шмидта в поселке Березово машина находится в кювете. При проверке было установлено, что 38-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. «Мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался»,— добавили в пресс-службе. Представители МВД не указали фамилию участника ДТП.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Полина Хабарова

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