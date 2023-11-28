Чиновник из ХМАО признался в соцсетях в пьяном вождении

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Павел Артеев сообщил, что был задержан сотрудниками полиции из-за вождения в пьяном виде. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского района ХМАО-Югры Павел Артеев

Фото: «ВКонтакте» Павел Артеев Глава Березовского района ХМАО-Югры Павел Артеев

Фото: «ВКонтакте» Павел Артеев

По словам господина Артеева, ночью 25 ноября он ехал пьяным за рулем своей машины, после чего был задержан. «Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения»,— поделился он в соцсетях.

В конце публикации Павел Артеев добавил, что готов понести наказание, предусмотренное законом. В комментариях к посту люди поблагодарили Павла Артеева за честность.

Полина Хабарова

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