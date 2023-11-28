«Москвич» выезжает в онлайн

«Москвич» доехал до маркетплейсов. Продавать машины Московского автомобильного завода начнет «Тинькофф». Компании сообщили, что подписали меморандум о сотрудничестве и в ближайшее время в сервисе «Тинькофф Авто» появятся все модели «Москвича». Предполагается, что клиенты площадки смогут приобрести машину по рекомендуемой розничной цене с доставкой до дома. При этом оформить все документы можно будет онлайн без необходимости посещать дилерский центр. В чем преимущества такой бизнес-модели для банка и автопроизводителя? И есть ли спрос на онлайн-покупку машин? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что один из офлайн-дилеров «Москвича» сворачивает работу с производителем. Теперь же столичный автомобильный завод объявил, что нашел нового партнера, но уже из сегмента онлайн-продаж.

В ближайшее время в сервисе «Тинькофф Авто» должна появиться вся линейка российского бренда, и до конца 2026 года клиенты смогут покупать «Москвичи» буквально в один клик. В планах у компании и дальше наращивать сотрудничество с площадкой, причем не только в рамках продажи автомобилей, но подробностей там пока не раскрывают.

Впрочем, для производителя это хороший дополнительный канал для продвижения марки, а сам «Тинькофф» заработает на этом комиссионные, заметил автоэксперт Михаил Лезжов: «С точки зрения завода, это просто более быстрый выход на рынок. Площадка, в свою очередь, получит свою комиссию, которую выплатит ей производитель.

Для того чтобы запустить этот бизнес, дилеру необходимы капитальные вложения: брендировать шоурум, салон, проводить обучение персонала и так далее. В данном же случае программистам достаточно исполнить технические требования по визуальному оформлению техстраниц, если таковые имеются, и можно объявлять о старте проекта».

Однако эксперты отмечают, что «Москвич» — не самый простой бренд на автомобильном рынке с точки зрения спроса. Статистика компании говорит, что почти за год она передала дилерам 15 тыс. машин, из которых продано около 12 тыс. А «Автостат» обращает внимание, что только в этом году компания собирается произвести 27 тыс. автомобилей.

В целом «Москвичу» еще нужно поработать над позиционированием, подчеркнул руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев: «Клиент перестал быть лояльным к бренду, как это было десять лет назад. И для того чтобы он выбрал именно "Москвич", с покупателем нужно работать.

У этих автомобилей есть глобальная проблема. Сам продукт неплохой, но выяснилось, что у старшего поколения, на которое мог бы этот бренд работать, есть стойкое ощущение, что "Москвич" хуже, чем "Жигули". Это с советских времен еще идет. И сейчас в компании, выявив эту проблему, начинают что-то менять.

Но все-таки переключиться на маркетплейс — не лучшая затея».

Однако в целом аналитики говорят, что продажа автомобилей онлайн — это перспективное направление для отрасли. Такая опция уже появилась на некоторых крупнейших маркетплейсах, например, на Ozon можно купить китайские автомобили Chery. Онлайн-продажи есть и у сервиса «Сбера».

В то же время для клиентов это все еще довольно рискованная затея, отметил автоюрист Сергей Радько: «По закону за качество автомобиля отвечает либо продавец, либо завод-изготовитель. Понятно, что при онлайн-покупке мы точно не знаем, где находится тот самый продавец. И в случае возникновения претензий придется его искать.

Иногда бывает так, что в договоре купли-продажи указан юридический адрес, а реальный адрес находится непонятно где. Конечно, это не самый приятный способ покупки».

Впрочем, спрос на онлайн-покупку машин во многом зависит от их стоимости, говорят эксперты. Представители «Москвича» уточняют, что через площадку «Тинькофф Авто» они будут продавать их по заводской цене.

Вместе с тем, например, в конце октября компания АвтоВАЗ, которая тоже запустила онлайн-продажи по рекомендованным ценам, отчитывалась о крайне высоком спросе на эту услугу. Однако производитель продает по этой схеме только бюджетные Lada Granta, которые даже в спортивной комплектации стоят почти в два раза дешевле кроссовера «Москвич 3».

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Владимир Расулов