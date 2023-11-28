Иран подтвердил покупку российских Ми-28, Су-35 и Як-130

Замминистра обороны Ирана Сейед Мехди Фархи заявил агентству Tasnim, что окончательно согласована сделка по покупке российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130. Сроки их поставок Ирану, а также сумма сделки неизвестны. Российская сторона пока никак не комментировала эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Иран в январе подтвердил наличие заказа на закупку российских истребителей Су-35, а также другой военной техники, в том числе вертолетов и ракет. Первые поставки ожидались весной. В марте постоянное представительство страны при ООН сообщило о завершении сделки по покупке Су-35 у РФ. Дипломаты говорили, что число истребителей засекречено. В сентябре ВВС Ирана получили первые учебно-тренировочные самолеты Як-130 российского производства, уточняет Tasnim.

Лаура Кеффер