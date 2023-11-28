«Яндекс. Такси» признали доминантом

ФАС сообщила, что «Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на рынке среди агрегаторов. Наличие у компании такого статуса может стать поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования. Мониторинг рынка за 2021 год показал, что большинство заказов на территории России обрабатывает именно этот сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но все-таки это касается не всех регионов, обратил внимание руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «ФАС по разным отраслям экономики ежегодно проводит соответствующие исследования для того, чтобы определить долю крупных игроков, которые занимают в той или иной сфере доминирующее или монопольное положение.

В большинстве российских субъектов "Яндекс. Такси" доминирует на рынке. Это означает, что большинство заказов делается через этот агрегатор.

Но дело в том, что есть такие регионы, в которых этот сервис не присутствует или в которых большая доля принадлежит другим крупным игрокам, таким, например, как такси "Максим". Они достаточно широко развиты в малых городах и поселениях».

При этом признание «Яндекс. Такси» доминирующей компанией на российском рынке еще не означает, что у ФАС уже есть повод для проведения проверок, тем более для возбуждения административных или уголовных дел, подчеркнул партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Само по себе доминирующее положение на любом товарном рынке не образует какого-либо правонарушения. Однако оно возникает, если компания этим злоупотребляет. Это может выражаться в разных формах. Но если в общем виде это сформулировать, то речь идет о некоем недобросовестном использовании рыночной власти. Например, если бизнес занимает доминирующее положение и при этом дискриминирует поставщиков, устанавливая монопольно высокие или, наоборот, низкие цены.

На монополистов с точки зрения таких действий регуляторы обращают особое внимание. И, вероятно, как только у антимонопольной службы появится возможность, в тех или иных регионах могут возникать более конкретные претензии, связанные с тем, как компания реализует свою рыночную власть».

В ФАС также уточнили, что сейчас полномочия регулятора ограничены, что связано с действием моратория на плановые проверки бизнеса. Президент Владимир Путин поручил продлить его до конца 2024-го. Ревизии могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

Впрочем в некоторых случаях ФАС может добиться внеплановой проверки сервиса, заметил управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик: «Вот этот анализ регулятор делает в рамках определенных процедур, например, в рамках мониторинга или реакции на жалобы пользователей. Наверное, это некий сигнал, который антимонопольная служба публично транслирует относительно состояния конкуренции на этом рынке и оценки доли "Яндекса" на нем.

Вместе с тем базовый орган, с которым ФАС должна согласовывать проверку, это прокуратура. Регулятору ничего не мешает отправить обращение в ведомство и попросить провести ее в силу социальной значимости. Также служба должна выполнять прямые поручения президента или правительства. Такие случаи довольно часто мы наблюдаем».

При этом председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов заявил СМИ, что ситуацию с резким ростом цен на поездки из-за снегопада в столице ФАС урегулировать не сможет. Такие прецеденты уже были, но в службе в подобных случаях называют ситуацию справедливой с точки зрения бизнеса.

Ранее московские клиенты «Яндекс. Такси» отмечали, что из-за снегопада стоимость поездки выросла в 1,5-2 раза. Некоторые пользователи рассказали, что услуга обошлась дороже на 200 руб., а кто-то отмечал повышение ее стоимости почти на 1 тыс. руб.

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Яна Загоровская