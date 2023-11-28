Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс. Такси» признали доминантом

Что означает заявление ФАС для компании

ФАС сообщила, что «Яндекс. Такси» занимает доминирующее положение на рынке среди агрегаторов. Наличие у компании такого статуса может стать поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения цен и принятия мер антимонопольного реагирования. Мониторинг рынка за 2021 год показал, что большинство заказов на территории России обрабатывает именно этот сервис.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но все-таки это касается не всех регионов, обратил внимание руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «ФАС по разным отраслям экономики ежегодно проводит соответствующие исследования для того, чтобы определить долю крупных игроков, которые занимают в той или иной сфере доминирующее или монопольное положение.

В большинстве российских субъектов "Яндекс. Такси" доминирует на рынке. Это означает, что большинство заказов делается через этот агрегатор.

Но дело в том, что есть такие регионы, в которых этот сервис не присутствует или в которых большая доля принадлежит другим крупным игрокам, таким, например, как такси "Максим". Они достаточно широко развиты в малых городах и поселениях».

В России вступил в силу закон о такси

При этом признание «Яндекс. Такси» доминирующей компанией на российском рынке еще не означает, что у ФАС уже есть повод для проведения проверок, тем более для возбуждения административных или уголовных дел, подчеркнул партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Само по себе доминирующее положение на любом товарном рынке не образует какого-либо правонарушения. Однако оно возникает, если компания этим злоупотребляет. Это может выражаться в разных формах. Но если в общем виде это сформулировать, то речь идет о некоем недобросовестном использовании рыночной власти. Например, если бизнес занимает доминирующее положение и при этом дискриминирует поставщиков, устанавливая монопольно высокие или, наоборот, низкие цены.

На монополистов с точки зрения таких действий регуляторы обращают особое внимание. И, вероятно, как только у антимонопольной службы появится возможность, в тех или иных регионах могут возникать более конкретные претензии, связанные с тем, как компания реализует свою рыночную власть».

Для чего "Яндекс. Такси" меняет условия заказа авто

В ФАС также уточнили, что сейчас полномочия регулятора ограничены, что связано с действием моратория на плановые проверки бизнеса. Президент Владимир Путин поручил продлить его до конца 2024-го. Ревизии могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

Впрочем в некоторых случаях ФАС может добиться внеплановой проверки сервиса, заметил управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик: «Вот этот анализ регулятор делает в рамках определенных процедур, например, в рамках мониторинга или реакции на жалобы пользователей. Наверное, это некий сигнал, который антимонопольная служба публично транслирует относительно состояния конкуренции на этом рынке и оценки доли "Яндекса" на нем.

Вместе с тем базовый орган, с которым ФАС должна согласовывать проверку, это прокуратура. Регулятору ничего не мешает отправить обращение в ведомство и попросить провести ее в силу социальной значимости. Также служба должна выполнять прямые поручения президента или правительства. Такие случаи довольно часто мы наблюдаем».

На каких основаниях "Яндекс. Такси" может внести клиента в черный список

При этом председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов заявил СМИ, что ситуацию с резким ростом цен на поездки из-за снегопада в столице ФАС урегулировать не сможет. Такие прецеденты уже были, но в службе в подобных случаях называют ситуацию справедливой с точки зрения бизнеса.

Ранее московские клиенты «Яндекс. Такси» отмечали, что из-за снегопада стоимость поездки выросла в 1,5-2 раза. Некоторые пользователи рассказали, что услуга обошлась дороже на 200 руб., а кто-то отмечал повышение ее стоимости почти на 1 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...