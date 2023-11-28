STT: новый пакет санкций ЕС против России позволит изъять арену в Хельсинки

Готовящийся Евросоюзом (ЕС) 12-й пакет антироссийских санкций позволит экспроприировать спортивную арену «Хельсинки» (Helsinki Hall, бывшая Hartwall Arena), принадлежащую Аркадию и Борису Ротенбергам и Геннадию Тимченко, сообщает финское агентство STT. Все трое бизнесменов находятся под санкциями ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Helsinki Hall

Фото: Roopeank / Wikimedia Helsinki Hall

Фото: Roopeank / Wikimedia

Как пишет издание, обсуждается вариант предоставить входящим в санкционный список лицам возможность продать замороженные активы. Если они согласятся на продажу, блокировку с их активов могут снять на полгода, но вырученные от продажи деньги все равно останутся замороженными.

В случае отказа продать активы будет предусмотрена возможность их изъятия. STT поясняет, что Конституция Финляндии позволяет экспроприацию собственности для «общественной необходимости». Соответствующее разрешение выдает правительство, его решение можно обжаловать. Владелец имущества получит компенсацию, но в случае с ареной «Хельсинки» средства тоже будут заморожены.

Земля под Helsinki Hall принадлежит городу Хельсинки. Арена не использовалась с весны 2022 года, а в конце прошлого года финские СМИ писали, что Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг продают объект. В сентябре этого года временный поверенный в делах господина Тимченко в Финляндии Кай Паананен подтвердил Helsingin Sanomat, что бизнесмены дали разрешение на продажу арены. Сумма сделки не раскрывалась.

Подробнее о новых санкциях — в тексте «Ъ FM» «Санкциям подбирают новое применение».

Лаура Кеффер