Правительство РФ отчиталось о завершении строительства ЖК «Новинки Smart City»

В проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде достроены и введены в эксплуатацию все 25 корпусов. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, об этом заявил зампред правительства РФ, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий (ранее Фонд обманутых дольщиков) Марат Хуснуллин. По его слова, квартиры в достроенном ЖК получат 1,8 тыс. обманутых дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В правительстве РФ отметили, что «Новинки Smart City» был самым крупным долгостроем с обманутыми дольщиками в Нижегородской области и одним из самых старых. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, при его достройке восстановлены права более 14 тыс. человек, которые получили квартиры или денежную компенсацию.

В пресс-службе напомнили, что первый застройщик ЖК — ООО «Квартстрой Центр» в 2018 году был признан банкротом. В середине 2019 года его права и обязанности перешли к Фонду развития территорий. В том же году были достроены четыре корпуса. В 2020–2022 годах были введены 13 домов. В 2023 году были достроены оставшиеся восемь домов. Также в ЖК построены детский сад и школа.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Квартстрой Центр» начало строить ЖК «Новинки Smart City» в 2014 году при активной поддержке областного правительства. Первые дома застройщик должен был сдать в конце 2015 года, но к 2018 году не достроил ни одного.

В августе 2023 года за обман дольщиков был осужден на три года условно бывший гендиректор ООО «Кварстрой Центр» Сергей Жмаев.

Андрей Репин