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Бывшего управленца «Квартстрой Центр» осудили за обманутых дольщиков Новинок

Нижегородский райсуд на три года условно осудил пенсионера Сергея Жмаева, бывшего гендиректора ООО «Кварстрой Центр», нижегородского филиала группы «Квартстрой».

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2014-2017 годах она строила ЖК «Новинки Smart City» из 34 домов в пригороде Нижнего Новгорода, но сорвала этот масштабный проект. В Нижегородской области пострадали около двух тысяч граждан-соинвесторов. Московский менеджмент и акционеры группы скрылись в Англии. Вошедший в состав города жилой комплекс до сих пор достраивается за счет государства. Права большей части дольщиков были восстановлены: им передали квартиры.

Сергей Жмаев, как директор дочерней компании, заключавшей договоры долевого участия (ДДУ) с покупателями жилья, в 2017 году был арестован и год пробыл в следственном изоляторе. В окончательной редакции ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, связанном с заключением ДДУ, соблюсти которые компания не могла. Основные фигуранты из числа топ-менеджмента группы «Квартстрой» еще ждут завершения в Москве длительного расследования и суда.

Иван Сергеев

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