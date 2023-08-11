Бывшего управленца «Квартстрой Центр» осудили за обманутых дольщиков Новинок

Нижегородский райсуд на три года условно осудил пенсионера Сергея Жмаева, бывшего гендиректора ООО «Кварстрой Центр», нижегородского филиала группы «Квартстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2014-2017 годах она строила ЖК «Новинки Smart City» из 34 домов в пригороде Нижнего Новгорода, но сорвала этот масштабный проект. В Нижегородской области пострадали около двух тысяч граждан-соинвесторов. Московский менеджмент и акционеры группы скрылись в Англии. Вошедший в состав города жилой комплекс до сих пор достраивается за счет государства. Права большей части дольщиков были восстановлены: им передали квартиры.

Сергей Жмаев, как директор дочерней компании, заключавшей договоры долевого участия (ДДУ) с покупателями жилья, в 2017 году был арестован и год пробыл в следственном изоляторе. В окончательной редакции ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, связанном с заключением ДДУ, соблюсти которые компания не могла. Основные фигуранты из числа топ-менеджмента группы «Квартстрой» еще ждут завершения в Москве длительного расследования и суда.

Иван Сергеев