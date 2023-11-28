«Не может друг враждебные санкции соблюдать»
Дмитрий Дризе — о турне Дэвида О'Салливана по Центральной Азии
«Это просто наглость»,— так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предстоящее турне по Центральной Азии специального представителя ЕС по санкциям. Дэвид О'Салливан посетит, в частности, Казахстан и Узбекистан. Главная тема переговоров — соблюдение антироссийских ограничительных мер. По словам господина Лаврова, таким образом западные государства «унижают соответствующие страны». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что санкции будут неизбежно ужесточаться.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Дэвид О'Салливан (не путать с Джейком Салливаном, помощником президента США по национальной безопасности) служит специальным представителям Евросоюза по санкциям. Должность учреждена постановлением Еврокомиссии в 2022 году. Это чиновник, государственный служащий, задача которого следить за исполнением антироссийских рестрикций.
Бывшие западные партнеры окончательно пришли к выводу, что главное — не количество, а качество. Сколько пакетов ни вводи, не будут они эффективно действовать без должного контроля. Дела в этой части обстоят, прямо скажем, не всегда хорошо для Запада, тем не менее соответствующая работа ведется.
В центре внимания, как нетрудно догадаться, страны СНГ и в первую очередь Казахстан как большой логистический центр. Именно оттуда О'Салливан и начинает свое турне.
России, понятно, все происходящее не очень приятно, хотя бы потому что это означает угрозу для экономики. Не все еще импортозаместили, многое еще нужно завозить из-за рубежа для достижения целей устойчивого развития. Есть и политический момент: республика Казахстан считается самым, можно сказать, близким союзником. Не может друг враждебные санкции соблюдать, это нонсенс. Впрочем, к делу.
Президент Касым-Жомарт Токаев находится в очень непростом положении, причем уже довольно давно. Западу он говорит о неуклонном соблюдении политики санкций. Но и Москву также заверяет в вечной дружбе. Хотя участились в последнее время разные там уколы.
Вот, например, заговорил президент по-казахски на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции. Буквально несколько фраз произнес, а российскую делегацию этим буквально в шок поверг. Не ожидали от партнера такого фортеля. Хотя, по идее, здесь нет никакой сенсации: Казахстан — независимое государство, и его лидер просто обязан говорить на национальном языке во время публичных мероприятий.
Но опять мы отвлеклись. Возвращаемся к О'Салливану. Запад не то чтобы прямо вот давит, но просит пока по-хорошему. Лидер Казахстана, как было сказано выше, соглашается, не спорит, но проблема остается. То же самое происходит и в Узбекистане, и в других азиатских бывших советских республиках. Интрига состоит в том, решатся ли ЕС и США перейти от уговоров к более или менее жестким мерам. Не будем гадать.
Но ясно одно — санкции будут ужесточаться. И союзники вынуждены принимать всяких там западных посланников с хлебом-солью, потому что видят перспективу для себя в партнерстве с западным миром. Не хотят от него отворачиваться, поэтому вынуждены реагировать на просьбы и посулы. А для России это очередные риски, которые, видимо, будут только возрастать.
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