«Это просто наглость»,— так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал предстоящее турне по Центральной Азии специального представителя ЕС по санкциям. Дэвид О'Салливан посетит, в частности, Казахстан и Узбекистан. Главная тема переговоров — соблюдение антироссийских ограничительных мер. По словам господина Лаврова, таким образом западные государства «унижают соответствующие страны». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что санкции будут неизбежно ужесточаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дэвид О'Салливан (не путать с Джейком Салливаном, помощником президента США по национальной безопасности) служит специальным представителям Евросоюза по санкциям. Должность учреждена постановлением Еврокомиссии в 2022 году. Это чиновник, государственный служащий, задача которого следить за исполнением антироссийских рестрикций.

Бывшие западные партнеры окончательно пришли к выводу, что главное — не количество, а качество. Сколько пакетов ни вводи, не будут они эффективно действовать без должного контроля. Дела в этой части обстоят, прямо скажем, не всегда хорошо для Запада, тем не менее соответствующая работа ведется.

В центре внимания, как нетрудно догадаться, страны СНГ и в первую очередь Казахстан как большой логистический центр. Именно оттуда О'Салливан и начинает свое турне.

России, понятно, все происходящее не очень приятно, хотя бы потому что это означает угрозу для экономики. Не все еще импортозаместили, многое еще нужно завозить из-за рубежа для достижения целей устойчивого развития. Есть и политический момент: республика Казахстан считается самым, можно сказать, близким союзником. Не может друг враждебные санкции соблюдать, это нонсенс. Впрочем, к делу.

Президент Касым-Жомарт Токаев находится в очень непростом положении, причем уже довольно давно. Западу он говорит о неуклонном соблюдении политики санкций. Но и Москву также заверяет в вечной дружбе. Хотя участились в последнее время разные там уколы.

Вот, например, заговорил президент по-казахски на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции. Буквально несколько фраз произнес, а российскую делегацию этим буквально в шок поверг. Не ожидали от партнера такого фортеля. Хотя, по идее, здесь нет никакой сенсации: Казахстан — независимое государство, и его лидер просто обязан говорить на национальном языке во время публичных мероприятий.

Но опять мы отвлеклись. Возвращаемся к О'Салливану. Запад не то чтобы прямо вот давит, но просит пока по-хорошему. Лидер Казахстана, как было сказано выше, соглашается, не спорит, но проблема остается. То же самое происходит и в Узбекистане, и в других азиатских бывших советских республиках. Интрига состоит в том, решатся ли ЕС и США перейти от уговоров к более или менее жестким мерам. Не будем гадать.

Но ясно одно — санкции будут ужесточаться. И союзники вынуждены принимать всяких там западных посланников с хлебом-солью, потому что видят перспективу для себя в партнерстве с западным миром. Не хотят от него отворачиваться, поэтому вынуждены реагировать на просьбы и посулы. А для России это очередные риски, которые, видимо, будут только возрастать.

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