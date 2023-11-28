Петербург представил в Абу-Даби протеиновые батончики и шоколад

Санкт-Петербург разместил свой стенд на Международной продовольственной выставке Абу-Даби 2023 «Abu Dhabi International Food Exhibition», на ней продемонстрировали протеиновые батончики и шоколад, сообщил в Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Соловейчик.

На мероприятии разместили продукцию городских предприятий. Также были показаны пирожные, диетические низкокалорийные продукты питания, пищевые добавки и другие товары.

«В экспозиции предоставлены семь петербургских компаний пищевой промышленности - СОДЖ, IMEX, Мистер Джемиус, Амайзинг какао, Бейкери проджект, НОРД Ингредиентс и Пищевой комбинат Линфас»,— написал господин Соловейчик.

Он указал, что выставка организована при поддержке шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, вице-президента ОАЭ, а также главы Управления продовольственного контроля Абу-Даби. В рамках мероприятия запланированы деловые переговоры и встречи компаний из Петербурга с потенциальными партнерами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург также разместил свой стенд на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, до этого там показали макет с двумя планируемыми к строительству небоскребами ПАО «Газпром» около «Лахта Центра».

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