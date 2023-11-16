На выставке «Россия» подставили макет с новыми небоскребами около «Лахта Центра»

На международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на московском ВДНХ, представили макет с двумя планируемыми к строительству небоскребами около «Лахта Центра», в Telegram-канале «Петербургский дневник» показали, где планируют возвести высотные здания.

Два небоскреба ПАО «Газпром» решил возвести дальше «Лахта Центра». Судя по макету, они займут участки около Высотной улицы. Компания заявила о планах по строительству первой высотки еще два года назад, позже «Газпром» объявил, что будет возводить и третье здание.

На западе Петербурга появятся два небоскреба высотой 703 метра и 555 метров. Их дизайн будет отличаться друг от друга, но с «Лахта Центром» они образуют единый комплекс по стилю. Самое высокое среди этих трех здание будет выполнено в форме спиральной башни. Его обзорная площадка на высоте 590 метров сделает небоскреб абсолютным рекордсменом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2024 году планируют завершить строительство подземного пешеходного перехода у «Лахта Центра» через Приморское шоссе, его готовность оценили на 63%.

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