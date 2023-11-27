Во Владивостоке из-за аварии более 6 тыс. жителей остались без тепла

В столице Приморья произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения сегодня, 27 ноября, около 12:00 по местному времени (5:00 мск). В результате более 6 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения в своих квартирах, сообщила прокуратура Приморья.

Ведется ликвидация аварии. Надзорное ведомство намерено дать оценку «исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения поломки».

Согласно прогнозу Примгидромета, сегодня во Владивостоке ожидается 3–5 градусов мороза.

9 ноября в одном из микрорайонов столицы Приморья произошло аварийное отключение потребителей от электроэнергии, теплоэнергии и горячего водоснабжения. Тогда, по данным прокуратуры Приморья, без тепла и света осталось более 20 тыс. граждан.

Алексей Чернышев, Владивосток