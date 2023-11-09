Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и света из-за аварии

В одном из микрорайонов столицы Приморья произошло аварийное отключение потребителей от электроэнергии, теплоэнергии и горячего водоснабжения. По данным прокуратуры Приморья, без тепла и света остались более 20 тыс. граждан. Сегодня во Владивостоке плюсовая температура воздуха.

Аварии на электросетях и теплотрассе произошли в 11:25 и 11:50 по местному времени (4:25 и 4:50 по московскому). «Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании обслуживании электрических и тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее на этой неделе из-за ледяного дождя электроснабжение полностью или частично отсутствовало в 17 населенных пунктах Приморского края. По данным прокуратуры Приморья, в период с 5 по 7 ноября в крае происходили отключения электроснабжения, коснувшиеся около 100 тыс. жителей региона.

Алексей Чернышев, Владивосток