Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и света из-за аварии

В одном из микрорайонов столицы Приморья произошло аварийное отключение потребителей от электроэнергии, теплоэнергии и горячего водоснабжения. По данным прокуратуры Приморья, без тепла и света остались более 20 тыс. граждан. Сегодня во Владивостоке плюсовая температура воздуха.

Аварии на электросетях и теплотрассе произошли в 11:25 и 11:50 по местному времени (4:25 и 4:50 по московскому). «Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании обслуживании электрических и тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее на этой неделе из-за ледяного дождя электроснабжение полностью или частично отсутствовало в 17 населенных пунктах Приморского края. По данным прокуратуры Приморья, в период с 5 по 7 ноября в крае происходили отключения электроснабжения, коснувшиеся около 100 тыс. жителей региона.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...