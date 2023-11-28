Штабы творческого контроля

Агентство стратегических инициатив (АСИ), выполняя поручение Владимира Путина, разработало «Региональный стандарт развития креативных индустрий». Он содержит 12 блоков рекомендаций по развитию сектора, а также описание практик преуспевших в этом регионов. Ключевую роль в процессе АСИ выделило главам субъектов. Предполагается, что в 2024 году рекомендации будут взяты на вооружение в 30 регионах. Заявленная цель документа — ускорение развития регионов, за которым последует рост общероссийского ВВП и доли креативной экономики в нем с нынешних 3% до желаемых правительством 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

АСИ при участии регионов и отраслевых экспертов разработало «Региональный стандарт развития креативных индустрий» (есть у “Ъ”). Поручение сделать это в срок до 30 декабря ранее давал Владимир Путин. Документ содержит 12 блоков рекомендаций и описание успешных практик семи регионов, в том числе Москвы и Якутии.

Сейчас вклад творческих индустрий в ВВП РФ составляет 4,87% ВВП (без IT-отрасли — 3%). Правительство намерено поднять этот показатель к 2030 году до 6%, а долю занятых в секторе — с 4,7% до 15%. Кроме того, как отмечается в документе, «продукция креативных индустрий, например, кино, анимационные фильмы, музыка, видеоигры и другие, формирует положительный образ страны, способствует повышению ее инвестиционной привлекательности, росту туристского потенциала».

Видимо, понимая устройство власти в РФ, кампанию поддержки развития творческих индустрий АСИ предлагает возглавить непосредственно главам регионов — под их председательством должны создаваться специальные штабы из чиновников и представителей креативных сфер (последних должно быть не менее 30%).

Задача штабов — оперативное принятие решений и контроль за их исполнением.

Среди мероприятий — ежегодный прием у губернатора для освещения творческих успехов и персонального вклада в них отдельных лиц, а также периодические встречи с представителями «приоритетных креативных отраслей».

Далее в рекомендациях — все по бюрократическому «канону»: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, аудит и анализ их влияния на экономику региона, определение приоритетных отраслей для специализации региона, стратегические документы, подготовка кадров, региональные меры поддержки, повышение спроса на продукцию, поддержка экспорта. Рекомендованы также некие «креативные кластеры опережающего развития».

Стоит отметить, что регионы смогут все же сами определять, в какой мере внедрять все предложенное центром. Как сообщили “Ъ” в Центре развития креативной экономики, созданном на базе АСИ, региональный стандарт начнет применяться уже в 2024 году сразу в 30 регионах страны — их перечень еще определяется.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко считает создание регионального стандарта «своевременным и полезным». «С одной стороны, есть регионы-лидеры, проводящие новаторскую и инициативную политику. С другой — больше половины субъектов находятся в "спящем положении" по отношению к креативной экономике. Их нужно "будить", и стандарт в простой форме показывает, что это можно сделать»,— говорит эксперт. Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко отмечает, что стандарт демонстрирует взгляд на креативную экономику как на коммерческую отрасль с потенциалом экспорта и существенным мультипликатором на прочие отрасли экономики. По мнению эксперта, основная проблема с развитием творческих индустрий — отношение к ним не как к коммерческому производству, а как к неприбыльному не масштабируемому сектору. «Это отражается во всем: от трудностей в привлечении инвестиций и получения кредитов на развитие до вопросов подготовки кадров»,— говорит господин Онищенко.

Венера Петрова