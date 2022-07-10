Креативной индустрии подбирают институт

В России может появиться агентство (проектный офис) креативных индустрий — идею создания подобного института для поддержки творческих отраслей обсуждают Кремль и Белый дом. На федеральном уровне модель взаимодействия с ними пока не выработана — сейчас сектора «креативной экономики» регулируются разными ведомствами, а принятие плана по исполнению утвержденной еще в 2021 году Концепции развития «творческого» бизнеса до 2030 года затягивается. Тем не менее Минкультуры и Минэкономики недавно уже объявили о планах создания проектного офиса по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в креативные индустрии — совместно с фондами развития, венчурными капиталистами, банками и представителями малого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Кремле и в Белом доме обсуждают идею создания проектного офиса по поддержке креативных индустрий, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании Российский креативной недели. «Хорошая идея. Мы уже думаем над этим некоторое время вместе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко и Татьяной Алексеевной Голиковой (вице-премьеры РФ.— “Ъ”). Я думаю, что мы найдем решение»,— сказал господин Кириенко.

До него о необходимости создания такого института на заседании говорил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что креативная индустрия — это широкий круг отраслей, которые находятся под «присмотром» разных ведомств: Минкультуры, Минпромторга, Минэкономики и других.

Поясним, что к творческим индустриям в правительстве относят в том числе кино, архитектуру, изобразительное и театральное искусство, моду, дизайн, рекламу, народно-художественные промыслы, музейную деятельность, обработку данных и разработку программного обеспечения, компьютерные и видеоигры, блогерство и прочее (перечень не закрыт). По словам Сергея Кириенко, необходимость института для поддержки этих секторов «не вызывает сомнений».

На выездном заседании комиссии Госсовета по культуре, прошедшем в пятницу также в рамках Российский креативной недели, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков предположил, что институт поддержки мог бы быть создан как в общественно-государственной, так и автономно-некоммерческой организационной форме. Важно, по его словам, чтобы выбранный формат давал гибкость в работе и не ставил новый орган в конец иерархии госструктур.

Проектный офис, по мнению господина Новикова, мог бы быть создан в виде агентства, подобного Агентству стратегических инициатив (АСИ). «Это не федеральный орган власти, соответственно, есть целый ряд ограничений.

Но и целый ряд возможностей, которые такие организации могут использовать, доступны»,— отметил он.

Отметим, что на фоне разговоров о статусе новой структуры работа в этом направлении уже началась. В середине июня Минкультуры и Минэкономики сообщили о планах создать проектный офис по разработке механизмов привлечения внебюджетного финансирования в креативные индустрии. Со ссылкой на заместителя министра культуры Ольгу Ярилову сообщалось, что новая структура совместно с фондами развития, венчурными капиталистами, банками и представителями малого и среднего креативного бизнеса определит перечень возможных направлений для инвестирования, «разработает критерии венчурного и кредитного эксперимента и начнет проводить их апробацию уже с 2024 года».

Проектный офис обещано создать в рамках федерального проекта «Придумано в России», начать работу он должен во второй половине 2023 года.

Напомним, что ранее, ссылаясь на необходимость серьезной проработки, Минкульт предлагал отложить до 2024 года законодательное оформление в РФ института креативных индустрий. Это следовало из проекта пока так и не принятого правительством плана по реализации Концепции (.pdf) развития «творческого» бизнеса до 2030 года (см. “Ъ” за 5 мая). Сама концепция, утвержденная в 2021 году, ставит три цели: доведение уровня импортозамещения до положительного сальдо экспорта и импорта, увеличение количества занятых в креативных индустриях с 4,7% в 2020 году до 15% к 2030-м и повышение вклада сектора в ВВП к этому сроку с 2,2% до 6%.

Венера Петрова, Вадим Вислогузов